‘Lucifer’ dolandırıcılık suçundan yargılanıyor

Maria Shirley Danieli isimli kadını dolandırdığı iddiasıyla, 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan ve sosyal medyada ‘Lucifer’ lakabıyla tanınan Kaan Alkan duruşmada savunma yaptı.

Ali Selim YAMANLI

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Sosyal medyada ‘Lucifer' lakabıyla tanınan Kaan Alkan'ın Maria Shirley Danieli isimli kadını dolandırdığı iddiasıyla, “zincirleme dolandırıcılık” suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava görüldü.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Kaan Alkan ve avukatı katılırken müşteki Maria Shirley Danieli katılmadı.

“AYLIK GELİRİM 100 BİN LİRAYI BULUYOR”

Kimlik tespitinde Youtuber olduğunu ve aylık gelirinin 100 bin lirayı bulduğunu söyleyen sanık Kaan Alkan, savunmasını yapmadan önce gazetecileri işaret ederek, “Basın burada olmak zorunda mı?” diye sordu.

Hakimin kendisini tanımadığını söylemesi üzerine sanık Alkan, “Beni tanıyacaksınız, tüm dünya tanıyacak. Ben tanınan biriyim, sosyal medyada yanlış aktarılabiliyor, bu yüzden basının dışarı alınmasını isterim'' dedi.

Hakim, “Ben seni tanımıyorum, basının dışarı çıkarılmasına gerek yok'' yanıtını verdi.

Sanık Kaan Alkan duruşmada, “Bir gün tüm dünya beni tanıyacak” dedi.

“TÜRKİYE'DEKİ FİRMALARI TANIMIYORUM”

Duruşmada savunma yapan Kaan Alkan, “Yurt dışında bir firmada gözlerimin rengini değiştirmiştim. Bu firma daha sonra Türkiye'de de açılmış, iznim olmadan o fotoğrafları kullanmışlar. İnsanlar bana yazmaya başladı. Bu şahıs da gözlerimi nerede yaptırdığımı sordu. Benden şarj makinesi almamı istedi, ben de yardımcı olmak için aldım. Kendisinden 100 Euro aldım, şarj cihazı aldım. Sonrasında vizesi olmadığı için yurt dışına çıkamadığını söyledi. Türkiye'dekilerden yaptırmak istediğini söyledi. Ben de firmaları tanımadığımı söyledim. O da yaptırmış, memnun kalmamış, isimlere ulaşamamış. Bana isimleri sordu. Ben de tanımadığımı söyledim. Onlar da benim resmimi kullandığı için, benim onları tanıdığımı düşünüp, beni de şikayet etmiş” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

AVUKATI “GİZLİLİK” TALEP ETTİ

Sanık Kaan Alkan'ın avukatı Onur Aykut Alhas da söz alarak, “Müştekiyi dinledikten sonra savunma yapacağız” ifadesini kullandı. Öte yandan sanık Alkan'ın avukatı dosyanın gizliliğini talep etti.

Mahkeme, müştekinin yurda giriş çıkış tarihlerinin bildirilmesinin istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Duruşma çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Kaan Alkan, “Ben her şeyi söylemek istiyorum, zaten her şeyi söylüyorum. Onur dünyanın en iyi avukatı yakında bütün Türkiye tanıyacak. Junior'da metaforik oğlum” açıklamasını yaptı.

Basın mensuplarının ‘Olayı anlatır mısınız' şeklindeki sorusu üzerine ise, “Olay yok ki, olay ne demek ki? Şöyle bir mesaj vermek istiyorum, avukatlar, hakimler, savcılar ve polisler gerçekten çok değerli bir şekilde işlerini yapıyorlar hep saygılı davranmamız lazım. Onlara karşı saygılı olmamız lazım. İşlerini yaptıkları için saygılı davranmamız lazım” ifadelerini kullandı.