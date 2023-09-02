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Maganda kurşunu bir can daha aldı

Samsun'da arkadaşı T.K.’nin, düğünde havaya ateş açarken başından vurduğu Ömer Yılmaz kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Maganda kurşunu bir can daha aldı

Samsun’un Bafra ilçesi Karpuzlu Mahallesi’ndeki düğünde tabancayla rastgele havaya ateş açan T.K , arkadaşı Ömer Yılmaz’ı vurdu.

Başından yaralanan Ömer Yılmaz, çağırılan 112 Acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ömer Yılmaz

Buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Yılmaz, kurtarılamadı.

Jandarma, olayın ardından kaçan T.K.’yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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