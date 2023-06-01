Mahkemeden çalışanlar için emsal karar: Ceza verilemez

İzmir’de sendika kararına uyarak bir gün iş bırakan aile hekimine “özürsüz işe gelmeme” suçu çerçevesinde verilen bir günlük ücret kesintisi cezasını iptal eden mahkeme, ders gibi bir karar verdi: Sendikal iş bırakma eylemi haktır ceza verilemez!

Latif SANSÜR

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İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün sendikal karara uyarak iş bırakan aile hekimine verdiği cezanın hukuksuz olduğunu belirten mahkeme, “Sendikal iş bırakma eylemi haktır ceza verilemez!” kararı verdi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası, sendikal karara uyarak iş bırakan üyesine 1 günlük ücret kesintisi cezası uygulamasını yargıya taşıdı. Sendika avukatlarının açtığı davayı görüşen mahkeme heyeti, verilen cezayı iptal etti.

DERS GİBİ KARAR

1 günlük işe gelmemenin sendika kararı olduğunu hatırlatan Mahkeme; “Davacının, sendikanın yetkili kurullarınca alınan karara uyarak, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğindeki değişiklikler nedeniyle düzenlenen iş bırakma eylemine katılmasından dolayı görevinin başında bulunmadığı, davacının, üyesi olduğu sendikanın aldığı bir karar sonucunda gerçekleşen göreve gelmeme eyleminin, özürsüz olarak göreve gelmemek fiili kapsamında değerlendirilemeyeceği ve sendikal faaliyet kapsamında bir fiil olarak kabulü gerektiği anlaşılmış olup, dava konusu işlemin, işe gelmediği için davacıdan bir günlük ücret kesintisi yapılmasına ilişkin kısmında da hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” şeklinde karar açıkladı.

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