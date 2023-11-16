Malatya’da korkutan deprem (Son depremler)

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Malatya’da saat 01:32’de korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 4.0 olarak belirlendi.

Merkez üssü Uluköy olan depremin derinliği ise 5.0 olarak açıklandı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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