Mansur Yavaş: Bir müjdemiz var
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrencilerle ilgili yen müjdesini sosyal medya hesabından duyurdu.
Eğitimde ikinci dönem başlıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrencilerle ilgili başlattıkları yeni projeyi duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yavaş, öğrencilere kantin desteğinde bulunacaklarını belirtti.
“BİR MÜJDEMİZ VAR”
Yavaş, “Okulların başlamasıyla beraber evlatlarımıza da bir müjdemiz var. İlköğretime giden 14 bin çocuğumuza aylık 330 TL kantin desteğine başladık. Ankara’da hiçbir çocuk karnı aç eğitim almayacak, biz varız” ifadelerini kullandı.