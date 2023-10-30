Mansur Yavaş: Bu coğrafyada eğer dimdik ayakta durabiliyorsak

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında; "Tam 100 yıl önce, biz bugün etrafı ateş çemberi olan bu coğrafyada eğer dimdik ayakta durabiliyorsak bunu 100 yıl önce esareti kabul etmeyen, şehadeti göze alarak mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki atalarımıza borçluyuz” dedi.

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Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ABB, Atatürk Orman Çiftliği'nde kutlama programı düzenledi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, sanatçı Candan Erçetin ve Murda'nın konser vereceği etkinliklerde konuştu. Yavaş, şunları söyledi:

*Ankara'da Cumhuriyet sadece bu meydanda değil, Cumhuriyet sokakta, caddede, parklarda kutlanıyor. Şanlı Türk bayrağımızla, Atatürk'ün fotoğraflarıyla süslediğimiz kentimiz, 100 yıl önce olduğu gibi haftalardır bugünü bekliyor. İşte hasretimiz sona erdi. Buradan ses veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

“DİMDİK AYAKTA DURABİLİYORSAK…”

*Bakınız. Gazze'de siviller öldürülüyor, çocuklar katlediliyor. Bir insanlık dramı yaşanıyor. 100 yıl önce bizim yaşadığımız zorlukları şimdi Filistinliler yaşıyor. İşte 100 yıl önce, bizim topraklarımızı vatan yapan irade, bugün Filistinli masumların yaşadığı katliamın, ülkemizde de yaşanmasını önlemiştir.

*Tam 100 yıl önce, biz bugün etrafı ateş çemberi olan bu coğrafyada eğer dimdik ayakta durabiliyorsak bunu 100 yıl önce esareti kabul etmeyen, şehadeti göze alarak mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki atalarımıza borçluyuz.

*İşte Türkiye Cumhuriyeti hem kendi vatan evlatları hem de dünyadaki tüm kimsesizler, mağdurlar, mazlumlar için inşallah ilelebet payidar kalacaktır.

“ATA'M GÖZÜN ARKADA KALMASIN”

*Ankara'nın rengi gri diyenler var. Hayır, yanılıyorlar. Ankara'nın rengi kırmızı beyazdır. Ankara'mızın rengi bayrağımızın rengidir. Bunun en büyük kanıtı işte bu coşkulu kalabalıktır. Ata'm gözün arkada kalmasın. Senin emanetine, ışığına sahip çıkıyoruz. Senin gösterdiğin yolda çalışıyoruz.

*Yeni yollar, yeşil alanlar, altyapı projeleri, teknoloji merkezleri, aile kadın merkezleri açıyoruz. Ülkemizin geleceği için gençlerden akıl alıyoruz. Ankara'yı büyük önder Mustafa Kemal'e Atatürk'e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline inşallah hep birlikte getireceğiz.

*Seneye, 101. Yılımızı, bu alanda, Atatürk'ün bize emaneti olan Atatürk Orman Çiftliği'nde yine hep birlikte kutlayacağız. Başta Cumhuriyet'imizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, 100 yıldır topraklarımızı vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. İyi ki vatanımız ve bayrağımız var. Yaşasın hürriyet. Yaşasın Cumhuriyet. Ne mutlu Türk'üm diyene. 100. Yılımız kutlu olsun. Nice 100 yıllara. İlelebet Cumhuriyet.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Murda ve Candan Erçetin konserleriyle devam etti.

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