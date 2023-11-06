Marmara Denizi için uyarı: Müsilaj hortlayabilir

Balıkesir'de bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Şu anda Marmara Denizi'nde deniz suyu sıcaklığı, yüzeyde 20 santigrat derece; bu çok yüksek" dedi. Prof. Dr. Sarı, bu sıcaklık seviyesinin denizdeki besin zincirini etkileyeceğini ve müsilaj tehlikesine yol açabileceğini belirtti.

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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, bu yıl dünya genelinde deniz suyu sıcaklıklarının rekor seviyelerde olduğuna dikkat çekti. Marmara Denizi’nde de deniz suyu sıcaklığının sonbaharın ilerleyen dönemlerine rağmen hala 20 santigrat derecede seyrettiğini söyledi. Bu durumun tehlikeli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sarı, yüksek su sıcaklıklarının deniz ekosistemini etkileyebileceğini ve müsilaj oluşumuna neden olabileceğini belirtti.

“KARADENİZ’DEN GELEN SU AZALDI”

Ayrıca Marmara Denizi’ne Karadeniz’den gelen suyun azaldığını ve yağışların da yetersiz olduğunu belirten Prof. Dr. Sarı, denizdeki besin üretiminin azaldığını ve su altındaki görüş mesafesinin arttığını açıkladı. Bu durumun balıkçılığı da etkileyebileceğini ifade etti.

YOĞUN AVCILIK TEHLİKESİ

Marmara Denizi’nde hamsi avcılığının yoğunlaştığını ve büyük teknelerin denize yoğun avcılık yapmak için geldiğini belirten Prof. Dr. Sarı, bu durumun gelecekte olumsuz sonuçlara yol açabileceğini dile getirdi. (DHA)

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