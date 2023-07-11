Maserati’li polis memuru otomobilinde ölü bulundu

İzmir-İstanbul otoyolunda eşine ait Maserati otomobille giderken trafikte tartıştığı avukat Fatih Uzun'un bacağını kırmakla suçlanan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül (39), otomobilin içerisinde ölü bulundu. Üçgül'ün tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdiği üzerinde durulduğu belirtildi.

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Manisa Soma Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, 22 Nisan 2023 günü saat 17.30 sıralarında İzmir-İstanbul otobanında trafikte tartışma meydana geldi. Tartışma, 34 BJC 892 plakalı otomobilin sürücüsü avukat Fatih Uzun ile 48 TC 377 plakalı aracın sürücüsü Hüseyin Tayfun Üçgül arasında çıktı.

Birbirlerine küfür eden taraflar, araçlarını yol kenarına çekerek tartışmayı sürdürdü. Fatih Uzun’un, Üçgül’e yumruk salladığı ancak isabet etmediği, Üçgül’ün ise Fatih Uzun’un dizine tekmeyle vurup yaraladığı, ardından da “Kimin kim olduğunu bilemezsin” dediği belirtildi.

Fatih Uzun’un ise “Senin plakan TC, bütün Cumhuriyet savcıları ve mafyalar benim elimde, bu yere düşmenin hesabını sana soracağım, bu iş burada bitmedi” diyerek tehdit ettiğine yer verilen iddianamede bu olaya tarafların eşlerinin de şahit olduğu aktarıldı.

Fatih Uzun’un bacağının kırıldığı, olayla ilgili kamu davası açılmasına yeterli şüphe olduğu, Hüseyin Tayfun Üçgül’ün ‘alenen hakaret’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından yargılanması gerektiği iddianamede belirtildi. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis olan Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istendi.

POLİSİN MAL VARLIĞI İNCELEMEYE ALINDI

Olayın ardından polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilerek, idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis Üçgül’ün görev yeri değiştirildi. Üçgül, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi’nden daha pasif bir birime alındı. Müfettiş, hem otoyolda gerçekleşen olayı hem de polisin mal varlığını incelemeye aldı. Soruşturmanın sonucuna göre polis memuru Üçgül hakkında işlem yapılacağı öğrenildi.

ÜÇGÜL’ÜN ORMANDA OTOMOBİLDE CESEDİ BULUNDU

Muğla’nın Ortaca ilçesinin Gökbel Mahallesi’ndeki ormanda park halindeki araçta direksiyona yatar vaziyette bir kişi olduğunu gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma görevlilerince tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdiği sanılan kişinin 3 çocuk babası polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül, olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Üçgül’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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