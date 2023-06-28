Abone Ol

Mersin’de feci kaza, anne-baba-çocuk öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalına devrilen bir otomobilde aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Yayınlanma: 11:11 - 28 Haziran 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Hacı Yoldaş yönetimindeki otomobil, Günyurdu Mahallesi’ndeki köprüden geçerken sulama kanalına devrildi. Çevredeki kişilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü Hacı Yoldaş (36) ve eşi Fesla Yoldaş’ın (40) hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçtan yaralı olarak çıkarılan Muhammed Enes Yoldaş (8) ve kendi imkanlarıyla kurtulan Ahmet Eren Yoldaş (10), ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yaralı çocuklardan 8 yaşındaki Muhammed Enes Yoldaş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da düğün dönüşü kaza: Anne yaşamını yitirdiİlginizi ÇekebilirBursa'da düğün dönüşü kaza: Anne yaşamını yitirdiKaza sonrası 3 kişi yanarak can verdiİlginizi ÇekebilirKaza sonrası 3 kişi yanarak can verdiKatliam gibi kaza: Anne ve 2 çocuğu öldü, 2 ağır yaralıİlginizi ÇekebilirKatliam gibi kaza: Anne ve 2 çocuğu öldü, 2 ağır yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
anne baba Çocuk Haber kaza Mersin otomobil Sağlık
X Reklam