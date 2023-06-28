Mersin’de feci kaza, anne-baba-çocuk öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalına devrilen bir otomobilde aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
Hacı Yoldaş yönetimindeki otomobil, Günyurdu Mahallesi’ndeki köprüden geçerken sulama kanalına devrildi. Çevredeki kişilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü Hacı Yoldaş (36) ve eşi Fesla Yoldaş’ın (40) hayatını kaybettiğini belirledi.
Araçtan yaralı olarak çıkarılan Muhammed Enes Yoldaş (8) ve kendi imkanlarıyla kurtulan Ahmet Eren Yoldaş (10), ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yaralı çocuklardan 8 yaşındaki Muhammed Enes Yoldaş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.