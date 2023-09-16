Mersin’de katliam gibi kaza
Mersin'de çöp kamyonu ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Mersin’in Erdemli ilçesinde çöp kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kazada, sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen 33 RS 461 plakalı çöp kamyonu ile Akdeniz Mahallesi D-400 karayolu üzerinde bir kavşakta dönüş yapmaya çalışan 42 AFP 16 plakalı pikap aracı çarpıştı.
Kazanın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri, pikapta bulunan 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 2 kişi ise Erdemli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Erdemli Devlet Hastanesi morguna nakledildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (AA)