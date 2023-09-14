Meslektaşları kaçırılan doktor için toplandı

Samsun'da G.E. daha önce ameliyat ettiği eşinin ölümünden sorumlu tuttuğu genel cerrahi uzmanı doktoru kaçırdı. G.E. tutuklanırken, Samsun Tabipler Odası, Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde olaya ilişkin basın açıklaması düzenledi.

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Samsun’da silah tehdidiyle doktoru kaçırdığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen G.E. (34) tutuklandı.

Samsun Tabipler Odası, Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde olaya ilişkin basın açıklaması düzenledi. Açıklama yapan Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sıla Karagöz Özen, şunları söyledi:

– Bu hastanede görev yapan Op. Dr. Mustafa Erdem bir hasta yakını tarafından silahla kaçırılmış, tehdit edilmiş, darp edilmiştir. Emniyet güçlerinin hızlı ve etkin müdahalesi sonucu hayati bir yaralanma olmadan doktorumuz kurtarılmıştır. Kışkırtılmış sağlık talebi, siyasi iradenin hekimler başta olmak üzere sağlık mesleği mensuplarını değersizleştirmesi, konuyla ilgili yasaların uygulanmasıyla ilgili problemler, sağlıkta şiddetin nedenlerinden sadece birkaçıdır.

– Samsun ilinde ne yazık ki çok değerli meslektaşlarımız Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur Dağdemiri 2015 yılında görev yerlerinde karşılaştıkları saldırılar sonucu kaybettik. Ardından gün geçmedi ki yeni bir şiddet olayı yaşanmasın. Sadece geçtiğimiz 3 ay içinde bile ilimizde 3 meslektaşımız görev başında şiddet olayı ile karşı karşıya kaldı.

“ARTIK KINAMA MESAJLARI YAYINLAMAK İSTEMİYORUZ”

– Meslektaşımız Dr. Mustafa Erdem kendisini günlerce takip eden ve planlayarak saldırıya geçen bir hasta yakını tarafından silahla alıkonuldu. Meslektaşımızın bugün hayatta olması, aramızda olması bizim için tek ve en önemli teselli. Saldırganın yakalandığı ve hukuki sürecin başladığı bilgisini de paylaşmak istiyoruz.

– Bundan sonra ne olacak? Sıra hangimizde? Biz hekimler ve sağlık çalışanları görevimizi yaparken, topluma sağlık hizmeti sunarken öldürülüyoruz, darp ediliyoruz, hakaretlere maruz kalıyoruz. Geçen yıl meslektaşımız Dr. Ekrem Karakaya yine görevi başındayken silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Biz yine burada toplandık ve aynı şeyleri konuştuk. Artık kınama mesajı yayınlamak istemiyoruz. Artık bir meslektaşımızın daha canı yansın istemiyoruz. Artık şiddet nedeniyle iş bırakmak istemiyoruz. 2023 yılı ilk 8 ayında Samsun ilinde 22 meslektaşımız yurt dışında çalışabilmek için iyi hal belgesi almıştır.

EŞİNİN ÖLÜMÜNE YOL AÇTIĞI İÇİN YARGILANMIŞ

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan doktor Mustafa E’nin (56) dün aracına binen G.E. (34) tarafından silah tehdidiyle kaçırıldığı iddia edilmişti. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, belirlenen aracı Samsun-Ankara kara yolunda durdurarak Mustafa E’yi kurtarmıştı. Bu sırada olay yerinden kaçan şüpheli kısa süre sonra yakalanmıştı.

Şüpheli G.E’nin eşi, bir çocuk annesi Çiğdem E.’nin (29), 9 Mart 2017’de Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde Mustafa E. tarafından safra kesesi ameliyatı yapıldıktan sonra hayatını kaybettiği belirlenmişti. Çiğdem E’nin ölümüyle ilgili Sinop 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 2 yıl hapse çarptırılan Mustafa E’nin cezasının daha sonra para cezasına çevrildiği anlaşılmıştı.

G.E. hakkında daha önce de Mustafa E’nin Atakum ilçesindeki evine giderek aracına zarar vermesi nedeniyle uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıkmıştı.