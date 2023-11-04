Meteoroloji’den İstanbul’a uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da saat 21.00 itibarıyla başlaması beklenen kuvvetli yağış, gece yarısı sona erecek.
Açıklamada, sağanak nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
TELEFERİK HATTI KAPATILDI
Şiddetli rüzgarın da estiği İstanbul’da Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı kapatıldı.
Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı’nın hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldığı kaydedildi. (AA)