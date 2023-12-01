MHP’li belediyenin kayıp araçları: 22 tane araba buhar oldu

Sayıştay'ın hazırladığı MHP’li Kastamonu Belediyesi denetim raporunda, 22 aracın kaybolduğu ortaya çıktı.

İsmail AKDUMAN

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Sayıştay denetçileri tarafından 2022 yılına yönelik Kastamonu belediyesinde yaptıkları incelemede şaşırtıcı bulgular tespit etti.

Denetim raporunda, belediyenin aynı nitelikteki, birbirine yakın tarihlerde ortaya çıkan, aynı birimin ihtiyacı olan, aynı tedarikçiden yapılmış bazı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini parasal limitin altında kalmak amacıyla kısımlara bölündüğünü ve bu şekilde rekabet ortamının sağlanmadığını belirtti.

İŞÇİ, BAŞKAN YARDIMCISI VEKİLİ YAPILMIŞ, DERNEKLERE BİNA VERİLMİŞ

Belediyede çalışan işçilerin sosyal hakları olan yıllık ücretli izinlerinin zamanında düzenli olarak kullandırılmadığını ve bu nedenle birikmiş yıllık izinlerinin bulunduğunu vurgulayan Sayıştay, işçi kadrosundaki bir kişinin de başkan yardımcısı vekili yapıldığına dikkat çekti.

Denetçiler belediyenin sahibi olduğu taşınmazlardan 5 tanesini dernek ve vakıflara tahsis ettiğini açıkladı.

22 ARACIN AKIBETİ BELLİ DEĞİL

Sayıştay'ın hazırladığı raporda belediyeye ait 22 taşıtın olmadığı ortaya çıktı.

Belediyenin taşıtlarına ilişkin envanter kayıtları ile Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü trafik tescil kayıtlarını karşılaştıran denetçiler, 22 adet taşıtın İl Emniyet Müdürlüğü kayıtlarında bulunmasına rağmen belediye kamu envanterinde bulunmadığı ve bu taşıtların akıbetinin bilinmediğini tespit etti.

Raporda, belediyeden taşıtların akıbetinin belirlenmesi, kayıp ve ya kötüye kullanılmasından sorumlu olanların tespit edilmesi ve mevzuatın gerektirdiği işlemlerin yapılması istendi.

ARAÇLAR NEREDE?

CHP Parti Meclis üyesi Hikmet Erbilgin, Sayıştay'ın hazırladığı Denetim raporunda 36 maddede mevzuata aykırı işlemlerin gerçekleştirildiğini söyledi.

MHP'li Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'nu eleştiren Erbilgin, şöyle konuştu:

-Belediyemize ait 22 taşıtın akıbetini bilen yokmuş. Bizim açımızdan bu Sayın Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun belediyeden haberinin olmadığı anlamına geliyor.

-Bu taşıtların akıbetinin ne olduğunu Vidinlioğlu, kamuoyunu açıklamalıdır. Ayrıca aynı nitelikteki bazı hizmet alımlarını parçalara bölerek doğrudan temin edip aynı kişiden satın alınmış.

-Bu, belediye başkanının, belediyenin imkanlarını kendi arkadaşlarına, kendi yandaşlarına nemalandırması anlamına gelmektedir.

*Doğrudan temini parçalara bölerek yapmak demek, benim arkadaşım, yandaşım bu işten sebeplensin demektir.

Hikmet Erbilgin, belediyede liyakatlı çok sayıda memur olmasına rağmen işçi kadrosunda olan bir kişinin belediye başkan yardımcısı vekili yapılmasına da tepki göstererek, bu görevlendirmeyle belediyede siyasi bir kadrolaşma yapılmak istendiğini ileri sürdü.