MHP’li belediyeyi usulsüzlükler değil haberler rahatsız etti

Antalya’nın MHP’li Alanya Belediyesi, Sayıştay raporlarını haberleştirenlere tepki gösterdi.

İsmail AKIN

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Alanya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Abdurrahman Kahya, yazılı olarak yaptığı basın açıklamasında Sayıştay’ın belediyeye yönelik yayınladığı denetim raporlarını haberleştiren gazetelere tepki gösterdi. Sayıştay raporunda, belediyenin park alanlarını lokanta, kafe, lunapark işletmecilerine, otellere kiraya verdiği, muhasebe kayıtlarını ise geriye dönük değiştirdiği yer almıştı.

Sayıştay'ın 2022 yılı denetim raporlarını yalanlayan Alanya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Abdurrahman Kahya, Sayıştay denetçisine veremediği cevabı, kamuoyuna açıklama yaparak verdi. Kahya, Alanya Belediyesi adına yaptığı basın açıklamasında, “Öncelikle raporda Belediyemiz aleyhine herhangi bir kamu zararı, suç unsuru ya da yargıya intikal edecek bir husus bulunmadığının altını çizmek istiyorum” dedi.

“YARGIYA İNTİKAL EDECEK BİR HUSUS BULUNMADI”

Alanya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Abdurrahman Kahya’nın yaptığı açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Alanya Belediyesi, her yıl Sayıştay'ın denetimine tabi tutulan bir kurumdur. Bilindiği üzere Sayıştay Başkanlığı tarafından 2022 Ağustos ile 2023 Şubat ayı denetim sonuçlarını kapsayan rapordaki veriler, geçtiğimiz hafta Sayıştay sayfasında yayınlandı. Alanya Belediyesi gibi tüm belediyelere ait raporlar burada yayınlanmıştır.

Bu raporun ardından asılsız iddialarla kamuoyunu rahatsız eden birtakım haberler ve sosyal medyada yapılan yorumlar neticesinde açıklama yapma gereği duyduk. Öncelikle raporda Belediyemiz aleyhine herhangi bir kamu zararı ya da yargıya intikal edecek bir husus bulunmadığının altını çizmek istiyorum.

Raporda geçen geriye dönük muhasebe kaydının düzeltilmesi ifadesi; yapılmış olan ödemelerin aynı gün tahsil edilmemesi, verilmiş olan IBAN numarasının hatalı olması, T.C. kimlik numarasının hatalı olması, saat 17.00'den sonra yapılmış olan tahsilatların muhasebe kayıtlarının bir gün sonra yapılması gibi programsal eksikliklerden kaynaklanmaktadır.

Raporda geçen söz konusu bulgular, sistemsel hatalar olup açıklaması da Sayıştay Başkanlığı'na verilmiştir. Bunun neticesinde ise Sayıştay tarafından açıklamamız kabul görmüş ve cezai herhangi bir unsura yer verilmemiştir. Bunun yanı sıra raporda yer alan hatalar, ülke geneli bütün belediyelerde en fazla rastlanan sistemsel hatalardır.”

“ASILSIZ İDDİALAR”

Kahya açıklamanın devamında, “Taşınmazlarımız ise 2886 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri gereğince ihale yolu ile kiraya verilmiştir. Hiçbir taşınmaz ile ilgili mevzuata aykırı işlem yapılmamıştır. Söz konusu raporda, bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında iddia edildiği gibi suç unsuru görülmemiş, belediyemize hiçbir ceza verilmemiştir. Hal böyle iken Alanya Belediyesi hedef alınarak ortaya atılan asılsız iddiaları kamuoyunun takdirine bırakıyorum” dedi.

Ayrıca, Alanya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Abdurrahman Kahya'nın, 5 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek Alanya Belediyesi aralık ayı meclis toplantısında hem meclis üyelerini hem de kamuoyunu Sayıştay raporu ile ilgili bilgilendireceği açıklandı.

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