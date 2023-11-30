MHP’li isim AKP’li imar müdürünü savcıya şikayet etti…

Antalya'nın Akseki ilçesi MHP’li Belediye Meclis Üyesi Cenk Doğru, Akseki’nin Cevizli ve Bademli Mahalleleri sınırlarında bulunan kaçak yapılaşmayla ilgili işlem yapmadığı iddiasıyla AKP’li Belediye İmar Müdürü İbrahim Yıldız hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İsmail AKIN

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Antalya'nın AKP'li Akseki Belediyesi'nde kaçak yapılaşmaya göz yumduğu gerekçesiyle MHP'li Belediye Meclis Üyesi Cenk Doğru, İmar Müdürü İbrahim Yıldız hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

“KAÇAK YAPILARIN MÜHÜRLERİ SÖKÜLDÜ”

Akseki'nin bazı bölgelerinde imara aykırı kaçak yapıları daha önce meclis gündemine getirdiğini ve şikayeti üzerine bu yapıların mühürlendiğini söyleyen Cenk Doğru, şöyle konuştu:

-Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bu kaçak yapıların mühürlerinin söküldüğünü gördüm, kendim Milliyetçi Hareket Partisinden belediye meclis üyesiyim.

-Akseki'nin bazı bölgelerinde yaylalarında kaçak yapıların olduğunu tespit ettim. Bunlar, şikayetim üzerine belediye tarafından mühürlenmişti.

-Konuyu kasım ayı Belediye Meclis toplantısında gündem dışı söz alarak dile getirdim. Akabinde imar müdürüne giderek kaçak yapılarla ilgili işlem yapılmasını söyledim.

“İMAR MÜDÜRÜ GÖREVİNİ YAPMAYARAK SUÇ İŞLEMİŞTİR”

İmar Müdürünün kendisine CİMER'e şikayet etmesini söyleyerek şikayeti ile ilgili hiçbir işlem yapmadığını aktaran Doğru, şöyle konuştu:

-İmar Müdürü imar mevzuatına aykırı kaçak yapılarla ilgili gerekeni yapmak zorundadır.

-Görevlerinin arasında kaçak yapıları tespit etmek, mühürlemek, mührün sökülmesi ile ilgili takibi yapmak, mühür sökenleri şikayet etmek ve kaçak yapıların yıkılması için gerekli işlemleri yapmak gelir.

-Kaçak yapıları tespit etmek imar müdürü olan İbrahim Yıldız'ın görevidir. Ben kendisinin görevlerini yapmadığını, ihmal ettiğini düşünüyorum.

-Kaçak yapıları bizzat kendim gidip görüp fotoğrafladım. Ancak yer sahiplerinin ve bu evleri yapan kişileri bilmiyorum.

-Nedense imar müdürü görevini yapmayarak suç işlemiştir. Bu nedenle İmar Müdürü hakkında kamu davası açılması için suç duyurusunda bulundum.