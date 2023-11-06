Millet Bahçesi para yutuyor

Kayseri’deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin kaba inşaatı için 100 milyon 900 bin TL harcandı. Maliyeti 286 milyona yükseldi.

Deniz AYHAN

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Gider yuvarlanırsınız” diyerek anlattığı millet bahçelerinin maliyeti günden güne artıyor. Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi de adeta para yutuyor. Kaba inşaatı için 100 milyon 900 bin TL harcanan Millet Bahçesinin maliyeti 286 milyon TL'ye ulaştı. Millet Bahçesine mutfak sanatları merkezi yapımı için 16 milyon 238 bin TL, yeme içme mekanları için 6 milyon 648 bin TL, kütüphane için 55 milyon 360 bin TL, kent müzesine 46 milyon 723 TL, yöresel lezzetler yapım ve eğitim merkezine 44 milyon 888 bin TL, BMX parkuruna da 10 milyon 364 bin 400 TL ödendi.

HER SEFERİNDE YENİ İHALE

Kayseri'de 1 milyon 260 bin metrekarelik alanda inşa edilen millet bahçesi için ilk olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca 100 milyon 900 bin TL harcama yapıldı. Ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihaleler düzenlendi. Skate Park Kaykay Pisti yapmak için 1 milyon 175 bin TL'lik sözleşme, bahçe içerisine soyunma odası yapmak içinse 2 milyon 248 bin 240 TL'lik sözleşme de imzaladı.