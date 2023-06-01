Millet seçim derdindeyken rantın önü açıldı

Ülkenin seçimlere yoğunlaştığı günlerde, Muğla’nın birbirinden eşsiz koyları ve yerleşim merkezleriyle ilgili yeniden yasal düzenlemeler getirilerek imarın önü açıldı.

Mustafa SARIİPEK

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Ülke geneli seçimlere yoğunlaşırken bu süreç içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı boş durmadı.

Nisan ve Mayıs ayı içerisinde özellikle Muğla'nın birbirinden eşsiz koyları ve yerleşim merkezleriyle ilgili yeniden yasal düzenlemeler getirilerek imarın önü açıldı.

17 ayrı kararla Muğla'da sahil kesimlerinden kırsal alanlara kadar yeni rant alanları yaratıldı.

Bunlar arasında sessiz sedasız imara açılan muhteşem koylar, çok sayıda marina, enerji ve güneş enerji santralleri, yaşlı bakımevi, özel rekreasyon alanı, maden arama izni, imar değişikliği, Bütünleşik Kıyı Alanları Planı değişiklikleri gerçekleştirildi.

Durumdan yeni haberdar olan çevreciler ve STK'lar yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.

İŞTE O KARARLAR:

MARMARİS

* Karacasöğüt Mahallesinde mahkeme kararıyla durdurulan marina genişletme inşaatı için yasalar göz ardı edilerek ÇED olumlu raporu verildi.

* Selimiye Mahallesi Derindere azmak mevkiinde içerisinde 300'den fazla zeytin ağacı olan yere MUÇEV için marina izni verildi.

* Hisarönü Mahallesi, 142 nolu parselde yaşlı bakımevi, Özel Rekreasyon Alanı, Özel Rekreaktif Alan ve Park Alanı Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı.

* Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) Bakanlık Makamının 12 Nisan tarihli ve 6204465 sayılı Olur'u ile 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylanan DTC-001011750, DTC-001011749, DTC-001011745 plan işlem ve 41/2023 arşiv numaralı “Marmaris İlçesi, Selimiye Mahallesi, 166 ada 2 parsel ile taşınmaza ulaşım amacıyla orman alanında düzenlenen taşıt yolunda Marjinal Tarım Alanı amaçlı 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, 25/05/2023 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak 1 ay süre ile askıya çıkarıldı.

* Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) Bakanlık Makamının 17 Nisan tarihli ve 6246878 sayılı oluru ile 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanan KANİP-001013689, KAUİP-001013691 Plan İşlem ve 59/2023 arşiv numaralı “Marmaris İlçesi, Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi, Selimiye Mahallesi, Buruncuk Mevkii, DHTA Alanında Tekne Bağlama İskelesi Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı” 30/05/2023 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

FETHİYE

* Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde 9 Mayıs tarihinde doğal sit alanının koruma statüsünü ‘nitelikli doğal koruma alanı' olarak tescil edildi.

*Fethiye sınırları içerisindeki Kelebekler Vadisi(Faralya) Doğal Sit Alanının koruma statüsünün Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak tescil edilmesini içeren, Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 24 Ağustos 2022 tarihli ve 296 sayılı kararı onaylanmak üzere Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) sunulmuştur.1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109/2'inci maddesine göre Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı tescil kararı 13 Nisan tarihli ve 6217781 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile onaylanarak 09 Mayıs tarihli ve 32185 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edilmiştir.

* Aksazlar Koyunda marina “Tekne Bağlama İskelesi” adı altında yapılacak olan marina, 300 yat kapasiteli olarak planlandı.

* Yeni (Günlükbaşı) Mahallesi sınırlarında 5 hektar rezerv yapı alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Askı İlanı.

BODRUM

* Fesleğen Mahallesinde En 2 Rüzgar Enerjisi Yatırım Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan “Arturna II Rüzgâr Enerji Santrali (22 Adet Türbin – 92,4 MWm / 66 MWe)” projesi.

* 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109’uncu maddesi kapsamında Torba-Çamlık-Kızılağaç Doğal Sit Alanının koruma statüsünün “Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak tescil edilmesi işleminin 19 Nisan tarihli ve 7115 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmış ve 20.04.2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edilmiştir.

* Müksebi (Ortakent)-Yahşi-Gürece-Yaka Mahalleleri koruma amaçlı 1/5000 ölçekli Revizyon İlave Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı 1/1000 Revizyon İlave Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 5 Mayıs tarihli ve 6358920 sayılı olurları ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylanmıştır.

* Yalıkavak Mahallesi 645 Ada, 33 ve 39 parseller rezerv yapı alanı ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği. Yine aynı yerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 97. Maddesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kararname.

MİLAS

* Demirciler Mahallesinde En 2 Rüzgar Enerjisi Yatırım Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan “Arturna II Rüzgâr Enerji Santrali (22 Adet Türbin – 92,4 MWm / 66 MWe)” projesi.

YATAĞAN

* 306 sayılı Afet Riski Altında Kalan Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda 20 Şubat 5787465 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile Rezerv Yapı Alanı ilan edilen bölgede Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. tarafından hazırlanarak Bakanlığa sunulan “Muğla İli, Yatağan İlçesi, Atatürk (Eski Yeni Mahallesi) ve Madenler Mahallesi Yaklaşık 47.5 Hektar alana ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” ve “Muğla İli, Yatağan İlçesi, Atatürk (Eski Yeni Mahallesi) ve Madenler Mahallesi Yaklaşık 47.5 Hektar alana ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”

DALAMAN

* Dalaman Çayı üzerinde 4 adet hidroelektrik santralinin (HES 1-2-3-5) bulunduğu alana ilişkin “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı, Regülatör Alanı ve Ulaşım Yolu” Amaçlı 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı.

MENTEŞE

* Kafaca Mahallesi, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji santrali) Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 05 Nisan tarihinde onaylanmıştır.

* Ayrıca Aydın-Muğla İlleri 1/50.000 Ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı 26.03.2023 tarih ve 6081397 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanmıştır.