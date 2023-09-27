Motosiklet üzerinde kriz geçiren epilepsi gencin feci ölümü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde babasının kullandığı motosikletten düşen epilepsi hastası genç, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Uşak-İzmir kara yolunda seyreden, babası V.K’nin (51) kullandığı 45 ACY 943 plakalı motosiklette yolculuk eden Y.K. (22), epilepsi nöbeti geçirdi.
Motosikletten düşen gence bu sırada, plakası belirlenemeyen başka bir araç çarpıp kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Yapılan kontrolde Y.K’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, morga kaldırıldı. YK’ye çarpan aracın tespiti için çalışma başlatıldı. (AA)