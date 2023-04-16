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MSB: Terör örgütü üs bölgelerimize saldırdı, 4 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerine terör örgütü PKK/YPG tarafından saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda yaralanan 4 askerin Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Yayınlanma: 21:52 - 16 Nisan 2023 Güncellenme:
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütünün, Suriye’nin kuzeyindeki üs bölgelerine eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları yaptığı belirtildi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Terör örgütü PKK/YPG, Ramazan ayında bile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı.

* Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesine tahliye edildi. Belirlenen hedefler ise derhâl güçlü şekilde vurularak teröristlere misliyle karşılık veriliyor.

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