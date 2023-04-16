MSB: Terör örgütü üs bölgelerimize saldırdı, 4 asker yaralı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerine terör örgütü PKK/YPG tarafından saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda yaralanan 4 askerin Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütünün, Suriye’nin kuzeyindeki üs bölgelerine eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları yaptığı belirtildi.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
* Terör örgütü PKK/YPG, Ramazan ayında bile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı.
* Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesine tahliye edildi. Belirlenen hedefler ise derhâl güçlü şekilde vurularak teröristlere misliyle karşılık veriliyor.