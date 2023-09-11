Mücadele sonuç verdi: Mahkemeden ÇED kararı

Muğla'nın Menteşe ilçesine inşaatı eden çimento fabrikasına karşı açılan davada mahkeme "ÇED olumlu" kararını iptal etti. Köylüler, tarım ve ormanlık arazilerin ortasında yapımı süren çimento fabrikasının kurulmaması için 1,5 yıldır hukuk mücadelesi veriyordu.

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Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ile Yatağan’daki Deştin Mahallesi arasında yapımı devam eden çimento fabrikasına karşı açılan davada, Muğla 2. İdare Mahkemesi, “ÇED olumlu” kararını iptal etti.

Köylüler, tarım ve ormanlık arazilerin ortasında yapımı süren çimento fabrikasının ÇED raporunun iptali için 1,5 yıldır hukuk mücadelesi veriyor. “ÇED olumlu” kararına karşı vatandaşların açtığı dava kapsamında, 23 Şubat’ta bölgede 9 kişiden oluşan bilirkişi heyeti keşif yapmıştı. 9 bilirkişi de çimento fabrikasının kurulmaması yönünde rapor sunmuştu.

Muğla 2. İdare Mahkemesi, bilirkişi raporunun ardından verdiği kararda, “Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait Entegre Çimento Fabrikası ve Hammadde Ocakları Projesine dair dava konusu Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” dedi.

Mahkemenin bu kararı, bölge halkının uzun süredir devam eden mücadelesini sonuçlandırdı. (ANKA)

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