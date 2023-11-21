Muğla ve Aydın için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Muğla ile Aydın kıyıları için kuvvetli rüzgar ile birlikte gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Sozcu.com.tr

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AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Meteorolojiden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 22 Kasım Çarşamba günü, gece saatlerinden sonra Muğla ve Aydın kıyılarında kuvvetli rüzgarla birlikte gök gürültülü sağanak yağışların gün boyunca kuvvetli, Marmaris çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz” uyarasında bulunuldu.

METEOROLOJİ DE UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda da, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla ve Aydın kıyılarında bu gece saatlerinden sonra kuvvetli güneydoğulu rüzgarla (40-70 km/saat) birlikte gök gürültülü sağanak yağışların 22.11.2023 (Çarşamba) gün boyunca kuvvetli (21-50 kg/m²), Marmaris çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m³) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Başlama zamanı 22.11.2023 03.00 bitiş zamanı 22.11.2023 23.00” denildi.

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