Naci Görür’den uyarı! O bölgeyi işaret etti
Prof. Dr. Naci Görür, Konya ve Erzurum illerinde meydana gelen depremlerin ardından dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Erzurum'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremlerle ilgili olarak açıklama yapan Görür, bu bölgede artan deprem aktivitesine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde AFAD verilerine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez Selçuklu ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün saat 18.06'da 5.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
ERZURUM 4,1'LE SALLANDI
Erzurum’da ise Narman ilçesi merkezli dün saat 21.37'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den Konya ve Erzurum’da meydana gelen depreme ilişkin açıklama geldi.
Naci Görür, Erzurum’daki meydana gelen depreme ilişkin, “Pınaryolu- Narman/Erzurum'da 4.0 deprem. Horasan batısı Göle arasında uzanan sol yönlü doğrultu fayı üzerinde. 6 Şubat depremleri sonucu sıkışan Doğu Anadolu'da bu depremler beklenebilir. Aynı beklenti Adıyaman-Hakkari arasındaki bindirme zonu için de geçerli” uyarısında bulundu.
Konya’daki 5 büyüklüğünde yaşanan depremle ilgili Görür, “Çandır-Selçuklu/Konya'da 5,1 deprem oldu. Deprem Konya-Çandır hattında, kesikli uzanan fay parçalar üzerinde” ifadelerini kullandı.