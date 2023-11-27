Nazımiye belediye başkanı CHP’den istifa etti

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde üç dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten Cafer Kırmızıçiçek partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bağımsız olarak yola devam edeceğini vurgulayan Kırmızıçiçek istifa açıklamasında, “Bu partiye çöreklenmiş kafa kol ilişkileri üzerinden kendilerine makam mevki satın alanlar her dönem halkta hayal kırıklığı yaratmaktan öteye siyaseten bir arpa boyu yol gidemediler” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tunceli'nin Nazımiye İlçe Belediye Başkanı CHP’li Cafer Kırmızıçiçek, parti yönetimine yönelik yaptığı zehir zemberek açıklamayla partisinden istifa etti.

Kırmızıçiçek, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da doğduğu ilçe olan Nazımiye'de üç dönemdir belediye başkanlığı yapıyordu.

“HAYAL KIRIKLIĞI YARATMAKTAN ÖTEYE BİR ARPA BOYU YOL GİDEMEDİLER”

CHP'nin önceki dönem milletvekili Polat Şaroğlu'na eleştirilerde bulunan Kırmızıçiçek açıklamasında şunları söyledi:

“Polat Şaroğlu şahsında bu kentte uzun bir dönemdir siyaset ağalığına soyunmuş ve halkı maraba gören üstenci, grupçu, hizipçi bir anlayış Cumhuriyet Halk Partisi siyasetine yön vermektedir.

Bu siyaset ağalarına hiçbir zaman biat etmedim. Her dönem karşılarında açık ve net bir şekilde tavır takınmaktan geri durmadım. Hiçbir zaman halkıma sırtımı dönmedim. Her daim bu halkın bir evladı olduğum bilinciyle hareket ettim.

Bu partiye çöreklenmiş kafa kol ilişkileri üzerinden kendilerine makam mevki satın alanlar her dönem halkta hayal kırıklığı yaratmaktan öteye siyaseten bir arpa boyu yol gidemediler. Onların Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapma gerekçesi kendi kişisel egoları menfaat ve çıkarları gereğiydi.

Bu siyaset ağaları hiç bir zaman halk için ellerini soğuk sudan sıcak suya koymadılar, lüks yaşamlarından taviz vermediler. Yaptıkları tek şey bu kentte ve ilçelerde kendilerine yakın kişileri parti içinde belli mevkilerde konumlandırmak onlar üzerinden siyasete yön vermek oldu.

Bu güne kadar bu duruma tahammül etmemizin aynı çatı altında siyaset yapmaya razı olmamızın tek sebebi genel başkanımız kıymetli hemşerimiz sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

Ayrıca gerek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gerekse değişim adı altında geliştirilen süreçte parti içerisinde dillendirilen CHP'yi ‘dersim çetesinden, Alevi çetesinden temizleyeceğiz' söylemleri bu ülkede yaşayan ve cumhuriyetin asli unsuru olan milyonlarca Alevi’yi incitmiştir.

Cumhurbaşkanı adayımız hemşehrimiz sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasını dert edenler bir Alevinin bu ülkede Cumhurbaşkanı olamayacağı seçilemeyeceği propagandasını tek ağız olmuşçasına gerek parti içinde gerek kimi ittifak bileşenlerinde gerekse iktidar odaklarınca dile getirmekten geri durmadılar.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu şahsında Biz Alevilere yönelik bu ayrıştırıcı ötekileştirici zihniyeti kabul etmiyor ve bu nefret dilini red ediyoruz.”

“BAĞIMSIZ OLARAK YOLUMA DEVAM EDECEĞİM”

Partideki değişim hareketini eleştiren Kırmızıçiçek, şunları söyledi:

“Bu ülkenin geleceğini kurtarmaya yönelik insan üstü bir çabayla ortaya koyduğu vizyon, İrade halkımızda büyük bir Umut yaratmıştı.

Maalesef gelinen aşamada gerek ülkedeki genel siyasetteki çürümüşlük ve tıkanmışlık, gerekse Cumhuriyet Halk Partisinde Değişim sloganıyla kendilerini konumlandırmış siyaseten iflas etmiş tükenmiş kimi kişilerin makyajlanarak halka kendilerini değişim ve umut olarak pazarlama gayretleri trajikomik bir durumdur.

Bu makyajın dökülmesi ve gerçek suretlerin ortaya çıkması uzun sürmeyecektir. Dolayısıyla yukarda belirttiğim bütün bu nedenlerden dolayı Önümüzdeki yerel seçimlerinde Cumhuriyet halk partisinden aday adayı olarak herhangi bir başvuruda bulunmayacağım.

Bu koşullarda CHP'de kalmamın bu partinin çatısı altında siyaset yapmamın doğru olmayacağı bilinciyle bu gün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum. Demokratik şeffaf ve halkçı bir siyaset anlayışıyla bağımsız olarak yoluma devam edeceğim” ifadelerini kullandı.