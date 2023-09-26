Nişanlı çiftin düğün hayalleri yarım kaldı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tıra çarpan otomobildeki nişanlı çift hayatını kaybetti.
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir tıra çarpan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi.
Yasin Altınkaynak (27) idaresindeki 16 YA 165 plakalı otomobil, Bursa-İzmir kara yolu Başköy Mahallesi mevkiinde Y.A’nın kullandığı 45 ADU 021 plakalı tıra arkasından çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobilin tırın altına girdiği kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsü Altınkaynak ve yanında bulunan nişanlısı Betül Şalvarcıoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler hastane morguna gönderildi. (AA)