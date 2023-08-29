Oğlu 1 kişinin ölümüne neden olunca istifa eden AKP’li, aynı şirkete yeniden atandı

Yalova'da belediye iştiraki Parsonel A.Ş.'nin aracını izinsiz kullanarak bir kişinin ölüm üne neden olan ve tutuklanan Aykut Solmaz'ın Yönetim Kurulu Başkanı babası Alpan Solmaz, görevinden istifa etmişti. Solmaz'ın yeniden aynı kurumun başına, bu kez başkan vekili olarak atandığı ortaya çıktı.

Halil ATAŞ

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Yalova Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi, aynı zamanda Personel A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Alpan Solmaz'ın oğlu Aykut Solmaz, 10 Ağustos’ta izinsiz kullandığı 34 GLJ 609 plakalı şirket aracı ile Yalçın Pehlivan’ın kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, Solmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından, şirketin başındaki isim Alpan Solmaz ise görevinden istifa etti.

İSTİFA ETTİĞİ AYNI ŞİRKETE BAŞKAN VEKİLİ OLARAK YENİDEN ATANDI

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Personel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan istifa eden AKP’li Alpan Solmaz’ın aynı şirkete bu kez Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak yeniden atandığı ortaya çıktı.

KAZANIN ARDINDAN BASIN AÇIKLAMASI YAPARAK İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Alpan Solmaz, kazanın ardından görevinden istifa ettiğini duyurarak şu açıklamayı yapmıştı:

* “29.03.2021 tarihinden beri Yalova Belediyesi Personel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini ifa etmekteyim. Görev sürem boyunca Yalova'mıza elimden geldiği, gücümün yettiği kadar her türlü hizmeti verdim. Bu süreçte şahsımın temsil ettiği makama halel getirecek hiçbir faaliyet, işbirliği, düzensizlik, kamu malına zarar verecek davranışta bulunmadım.

* 10 Ağustos Perşembe günü kamuoyunun bildiği üzere Yalova Belediyesi Personel A.Ş.'ye bağlı, tarafıma tahsis edilen 34 GLJ 609 plakalı aracın karıştığı kaza sonrası taksirle ölümle sonuçlanan olayda söz konusu araç, kaza anında oğlum M. Aykut Solmaz tarafından bilgim dışında kullanılmaktaydı.

* Oğlum M. Aykut Solmaz'ın Taksirle Ölüme Neden olmasında ki acının arkasında kendilerine siyasi rant elde etmek isteyen haysiyetsiz insanlara söyleyecek bir sözüm var; Hayat hesaplarla değil, nasiplerle yaşanır. Bizler Solmaz ailesi olarak, Pehlivan ailesine en derin ve içten dileklerimiz ile başsağlığı diliyor, acılarına ortak olduğumuzu bildiriyoruz. Rabbim Merhum Yalçın Pehlivan'a rahmet etsin, mekânını Cennet eylesin inşallah.

* Sonuç olarak; Yaşanan bu süreç boyunca gerek çalıştığım Yalova Belediyesi Personel A.Ş.'ye gerek bağlı olduğum Yalova Belediyesi'ne zarar vermemek adına almış olduğum karar neticesinde Yalova Belediyesi Personel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.”