Ogün Samast duruşmaya gelmezse hakkında yakalama kararı çıkarılacak

Hrant Dink'in tahliye edilen katili Ogün Samast, 'örgüt adına suç işlemek'ten yargılanıyor. Samast hakkında 26 Aralık'taki duruşmaya katılmaması halinde yakalama kararı çıkarılacak.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast hakkında, “Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianameyi kabul eden İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tensip zaptı düzenledi. Tensip zaptında Ogün Samast’ın 26 Aralıktaki ilk duruşmaya katılmaması halinde hakkında yakalama kararı çıkarılacağı belirtildi.

İKİ GÜN SONRA İDDİANAME

Dink, o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından düzenlenen suikast sonucu öldürülmüştü. Samast 15 Kasımda tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi cezaevinden tahliye edilmişti. 17 Kasım’da Samast hakkında, “Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle yeni düzenlenen İddianame İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti.

İddianameyi kabul eden İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tensip zaptı düzenledi. Samast, 26 Aralık Salı günü tekrar hakim karşısına çıkacak. Tensip zaptında mahkeme, Ogün Samast’ın tahliye olurken cezaevine bildirdiği adres kaydını cezaevinden istedi.

DOSYADA BİRLEŞTİRME TALEBİ

Tensip zaptında, Samast’ın üzerine atılı suçu birlikte işlediği iddia edilen ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden aralarında Yasin Hayal ve Erhan Tuncel’in de bulunduğu 11 sanığın dosyası ile her iki dava arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu anlatıldı. Mahkeme yargılama sonucu verilecek kararın hukuki güvenlik hakkı kapsamında birbirine tesir edeceği kanaatinde olduğunu belirterek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki davayla birleştirme talebinde bulundu.

YARGILAMA AÇIK YAPILACAK

Mahkeme, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak Ogün Samast’ın 18 yaşından büyük olduğunu belirterek yargılamanın açık yapılacağı belirtilirken, Samast’ın daha önce yargılandığı dava dosyalarının da istenileceği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 12 Nisan 2021 tarihinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin suç duyurusunda bulunduğu, Arat Dink, Delal Dink, Hasrof Dink, Rahil Dink ve Sera Dink Nazarıan müşteki sıfatıyla, Ogün Samast’ın ise ‘Suça sürüklenen çocuk’ sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Yasin Hayal’in ‘Suç örgütü yöneticisi olmak’, Erhan Tuncel ve Ogün Samast ise ‘Suç örgütü üyesi olmak’tan ceza aldıkları belirtildi.

İddianamede, FETÖ’nün, devletin Anayasal kurumlarını ele geçirmeye yönelik hedefleri doğrultusunda askeriye, mülkiye, emniyet, yargı ve diğer stratejik öneme sahip diğer kamu kurumlarını ele geçirmek için kendilerine engel olacaklarını düşündüğü bürokrat ve personeli sistem dışına çıkardığı ve örgüt üyelerini bu makamlara getirdiği anlatıldı.

İDDİANAMEDE FETÖ VURGUSU

İddianamede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hrant Dink cinayeti sonrasında ilk olarak İstanbul İstihbarat Müdürlüğünü ele geçirdiği, ardından bu şubenin imkanları ile Ergenekon, Balyoz, Ayışığı, Askeri Casusluk, Cizre/Temizöz, Devrimci Karargah, Tahşiye, Selam-Tevhid, 17-25 Aralık operasyonları ile davalarını ve devamında 15 Temmuz darbe girişimine giden sürecin başlatıldığı ifade edildi.

Samast’ın doğrudan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğuna ilişkin somut delil elde edilmediği, anacak Samast’ın ele geçirilen bir kısım delillerde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yöneticisi ve üyeleri ile belli bir irtibatının olduğu aktarıldı. Samast’ın bu irtibatının şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender’le birlikte Samast’ın Dink cinayetini işlerken ve sonrasında örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğini ortaya koyduğu ifade edildi. iddianamede, Ogün Samast’ın “Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek” suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi.