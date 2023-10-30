Okul tatilinin geç açıklanmasına sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ekim'de okulların tatil edeceğini geç saatte duyurmasına sert tepkiler geldi.

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın okulları tatil etme kararına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayan Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, “Sayın Erdoğan, 2.Cumhuriyeti ilan edemeyince okulları tatil ilan etmiş :)” ifadelerini kullandı.

İNCE’DEN DE SERT TEPKİ GELDİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de sosyal medya hesabından karara tepki göstererek, “Saat 22'de tweet atarak okulları tatil yaptıklarını duyuruyor. Ertesi gün okula gidecek çocuklar çoktan yatmış bile, tatilden Milli Eğitim Bakanı'nın bile haberi olduğundan şüpheliyim. Ne demişti Sakallı Celal: Tanzimat ilan ettik, olmadı meşrutiyet ilan ettik olmadı. Cumhuriyet ilan ettik olmadı. Yahu biraz da ciddiyet ilan etsek” dedi.

“BİR KİŞİNİN KEYFİNE…”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, “Ülkenin bir kişinin keyfine göre nasıl yönetildiğinin en net göstergesi. Saatler gece yarısı saat 22.10. Sayın Erdoğan'ın talimatıyla okullar tatil…” ifadeleri kullandı.

“İKİ BASİT SORU”

Gelecek Partisi – Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin ise, “Tatil olduğunu; saat 00.00'da 30 Ekim Pazartesi günü olunca bildirseydiniz bari!

2 basit soru:

1) Okullar tatil olacaksa son dakika mı bildirilir?

2) Bu konuyu neden Sn. Cumhurbaşkanı bildirir? (Milli Eğitim Bakanı ne iş yapar?” paylaşımında bulundu.