Ölen polisin eşi işaret etti: El bombaları aranıyor…

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir ay önce hayatını kaybeden polis memurunun evinin bahçesine gömdüğü iddia edilen el bombaları için arama çalışması başlatıldı.

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Kastamonu’da meydana gelen olayda çeşitli illerde görev yaptıktan sonra 2013 yılında emekli olan polis Mustafa Odabaşıoğlu (63), bir ay önce hayatını kaybetti. İlçede 2 katlı müstakil evde yaşayan Odabaşoğlu’nun kızı S. Odabaşoğlu evin tıkanan giderini açtırmak istedi.

EŞİNDEN KORKTUĞU İÇİN SÖYLEMEMİŞ

İddiaya göre Mustafa Odabaşoğlu’nun eşi F. Odabaşoğlu ise eşinin evin bahçesine el bombaları gömdüğünü, eşinden korktuğu için bunu daha önce söyleyemediğini ifade etti. Bunun üzerine aile durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevrede güvenlik önlemi alan polisler evin bahçesinde kazı çalışması başlattı.

“MERAKLA BEKLİYORUZ”

El bombalarının 2006 yılında gömüldüğünün iddia edildiğini anlatan mahalleli Nevin Tahtacı, “Bir süre önce vefat etti. El bombalarını bahçesine gömmüş. Gömdüğünden eşinden başka kimsenin haberi yok. Geçenlerde vefatından sonra evin gideri tıkandığı için kızı kazdırmak istedi. Annesi de kızına durumu anlatmış. O da polise ihbar etti. Hepimiz merakla bekliyoruz.” dedi. (AA)

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