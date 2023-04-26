Otizmli çocuklara yardım eden dernek kundaklandı

Yalova'da yardım kuruluşu olan Yunus Emre Anadolu Kültür Derneği binası kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Halil ATAŞ

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Yalova’da Yunus Emre Anadolu Kültür Derneği binası gündüz saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Can kaybının yaşanmadığı yangında, maddi hasar meydana geldi.

DIŞ DUVARI KIRIP ATEŞE VERDİLER

Yangın, önceki gün Bağlarbaşı mahallesi Başcılar sokakta faaliyet gösteren Yalova Yunus Emre Anadolu Kültür Derneği binasında saat 13.30 sıralarında meydana geldi.

Prefabrik olan dernek binasının dış duvarını taşla kırarak toplantı odasına giren kimliği belirsiz kişi yada kişiler, bina içindeki eşyaları ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde inceleme yapan polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.

“GÜNDÜZ VAKTİ KUNDAKLANDI”

Yangının planlanmış bir provokasyon olabileceğini ileri süren Dernek Başkanı Fikret Demir, “Burası ne siyasal, ne de inançsal bir yer. Burası bir yardım kuruluşu. Kamu yararı olan bir dernek. Toplum yararına 14 mahallede rehabilitasyon projeleri yapan, otizmli çocuklarımıza destek olan bir dernek. Gündüz gözüyle kundaklandı burası” dedi.

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