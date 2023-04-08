Oy pusulası için kura çekildi! İttifak ve siyasi partilerin yerleri belli oldu
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs seçimlerinde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimini tamamladı. Oy pusulasında Cumhur İttifakı 8. sırada, Millet İttifakı 18. sırada yer aldı.
14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’da çekilen kurada sonucunda; Cumhur İttifakı 8. sırada, Emek ve Özgürlük İttifakı 8. sırada, Millet İttifakı 18. sırada, Ata İttifakı ise 19. sırada yer aldı.
YSK tarafından çekilen kuraya göre siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki sıralaması şöyle:
01. Yeni Türkiye Partisi
02. Türkiye Değişim Partisi
03. Millet Partisi
04. Hak ve Özgürlükler Partisi
05. Sosyalist Güç Birliği İttifakı
06. Genç Parti
07. Memleket Partisi
08. Cumhur İttifakı
09. Emek ve Özgürlük İttifakı
10. Büyük Türkiye Partisi
11. Adalet Birlik Partisi
12. Anavatan Partisi
13. Yenilik Partisi
14. Halkın Kurtuluş Partisi
15. Milli Yol Partisi
16. Vatan Partisi
17. Güç Birliği Partisi
18. Millet İttifakı
19. Ata İttifakı (1-Adalet Partisi, 2-Zafer Partisi)
20. Bağımsız Türkiye Partisi
MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİ İÇİN SON GÜN YARIN
Siyasi partilerin 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne katılacakları milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etmeleri için belirlenen süre yarın saat 17.00’de dolacak.
Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi ve Millet Partisi milletvekili adaylarına ilişkin listeyi YSK’ya sundu.
Teslim edilen listeler YSK tarafından incelenmeye başlanacak, eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanması için ilgililere 14 Nisan’a kadar süre tanınacak. Ardından geçici aday listeleri 15 Nisan’da, kesin listeler ise 19 Nisan’da ilan edilecek.
Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.
SEÇMENLERE İKİ AYRI OY PUSULASI VERİLECEK
14 Mayıs’taki seçimlerde, seçmenlere verilecek iki oy pusulasından biri cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında “Cumhurbaşkanı Adayları” başlığı bulunacak.
İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek. Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.