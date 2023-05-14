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Oy vermek için hayalet şehir Hatay’a geldiler

6 Şubat depremlerinin yıkıma yol açtığı Hatay'da 3 bin 152 sandık kuruldu. SÖZCÜ TV muhabiri Meral Danyıldız, Hatay izlenimlerini canlı yayında aktardı.

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