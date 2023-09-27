Oyuncu Seda Fettahoğlu Beyoğlu’nda bir parkta ölü bulundu

Oyuncu Seda Fettahoğlu Beyoğlu’da bir parkta ölü bulundu. Çocuklar Duymasın ve Sihirli Annem dizilerinde rol alan 44 yaşındaki oyuncunun yanı başında silah bulunduğu öğrenildi. Ünlü oyuncunun intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Habip ATAM

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Şehir Tiyatroları’nın oyuncusu Seda Fettahoğlu Beyoğlu’nda bir parkta ölü bulundu. Çocuklar Duymasın ve Sihirli Annem gibi dizlerde de rol alan 44 yaşındaki oyuncunun yanında silah bulunduğu ve oyuncunun yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

“ACIMIZ ÇOK BÜYÜK”

Fettahoğlu’nun ölümün ardından mensubu olduğu Şehir Tiyatroları da sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayınladı. Mesajda “Tiyatromuzun değerli oyuncusu, canımız, Seda Fettahoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız çok büyük. Şehir Tiyatrosu ailemizin, sevenlerinin, dost ve yakınlarının başı sağ olsun” denildi.

ŞAHAN GÖKBAKAR’DAN MESAJ

Fettahoğlu’nun ölüm haberinin ardından ünlü oyuncu Şahan Gökbakar da üzüntüsünü dile getiren bir mesaj yayınladı.

Fettahoğlu ile sınıf arkadaşı olduğunu belirten Gökbakar, “Ah be Sedacım… Canım sınıf arkadaşım… Ruhun şad olsun. Huzurla uyu… Seni seviyoruz. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

SEDA FETTAHOĞLU KİMDİR?

1979 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Seda Fettahoğlu Trabzon Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne girdi.

2022’de mezun olan Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. İstanbul Şehir Tiyatroları’nda bünyesinde oyunculuk yapan Fettahoğlu kariyeri boyunca birçok oyunda rol aldı.

Seda Fettahoğlu, ‘Çocuklar Duymasın’ dizisinde ‘Sultan’ karakteriyle de kamera karşısına geçmişti. Fettahoğlu, ‘Haluk’ ve ‘Meltem’in dünürü, ‘Havuç’un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıkmıştı.

Oyuncu ayrıca, ‘Çatı Katı’, ‘Sihirli Annem’, ‘Dolunay’, ‘Savcının Karısı’ ve ‘Koçum Benim’ gibi dizilerde de rol almıştı.

MERVE KAYAALP DE CANINA KIYMIŞTI…

Geçtiğimiz günlerde Muğla’nın Dalaman ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki oyuncu Merve Kayaalp de hayatına son vermişti. 18 Eylül’de evde kimsenin olmadığı sırada babası Rıza Kayaalp'a ait ruhsatlı tabanca ile yaşamına son veren oyuncu Merve Kayaalp Sakarya Fırat', ‘Küçük Kıyamet', ‘Düşler ve Umutlar', ‘Elif', ‘Şeref Meselesi' ve ‘Savaşçı' dizilerinde rol almıştı.