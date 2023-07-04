Özel’den kira tepkisi: Bulduğun çarenin yaraya merhem olduğu yok”

İktidarın kira artışlarının yüzde 25'le sınırlandırmasının işe yaramadığını, gerçekteki artışın yüzde 300’leri bulduğunu söyleyen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi: "Sınırlandırma kararı alsan da dinleyen yok, bulduğun çarenin yaraya merhem olduğu da yok.”

İlker KILIÇASLAN

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, ülkede yaşanan fahiş kira artışlarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlandırmaya devam edeceklerini açıkladığını hatırlatan Özel, “Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) makyajlı rakamlarına göre bir yıllık artış yüzde 71.43, gerçek artış yüzde 300’lerde. Sınırlandırma kararı alsan da dinleyen yok, bulduğun çarenin yaraya merhem olduğu da yok” dedi.

Özgür Özel, TÜİK'in bir yıllık kira artış oranları tablosunu da paylaştı.

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