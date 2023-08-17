Pazara çıkan isyan ediyor: İktidarın pahalılıktan haberi yok

Türkiye'nin iki büyük verimli ovaya sahip kenti Samsun'da, pazar esnafı satamamaktan vatandaş ise alamamaktan şikayetçi. İktidarın hayat pahalılığından haberdar olmadığını söyleyen de var, boş cebini ters yüz edip gösteren de. 28 Mayıs'ta Erdoğan'ın yüzde 65 oy aldığı kentte vatandaş isyanda...

İsmail AKDUMAN

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Özellikle akaryakıta art arda gelen zamlar, üreticinin maliyetini arttırırken, vatandaşa da zam olarak yansımaya devam ediyor. Bafra ve Çarşamba gibi verimli iki ovaya sahip olan Samsun’da da, halk pazarında sebze ve meyvelerin fiyatı el yakıyor.

Semt pazarlarında domates 12,5-20, salatalık 12,5, biber 20, marul 20, roka 7,5, patates ve soğan iriliğine göre 15-20, bir yumurta 3 liradan satılırken, mevsim meyveleri olan ve Bafra’da yetişen kavun ve karpuzun kilosu 20, üzüm 25, şeftali 30, nektari 25 liradan tezgahlarda yer alıyor.

SÖZCÜ iki büyük ovaya sahip olan kentte halk pazarının nabzını tuttu. Pazarcı esnafı ürünlerini satamadığından vatandaş ise pahalılıktan şikayet etti.

PAZARCI ESNAFI “BIRAKACAĞIM BU İŞİ”

Pazara bahçesinden topladığı ürünleri getiren kadın satıcı, “Gördüğünüz gibi doğru dürüst satış yok. Emekler boşa. Elimizde kalıyor tekrar götürüyoruz. Zarar yani” derken, çember satan bir pazarcı kadın da, “Millet karnını doyuramıyor ki gelsin çember, iplik alsın. Hayat bitti. Hangi hayattan bahsediyorsun. Hayat bitti bitti yok. Arkası yarın. Çile bülbülüm çile” diyerek sitem etti. Üzüm satan pazarcı genç ise ceplerini dışarıya çıkararak, “Satış yok. Para yok. Bitikleri oynuyoruz. Bırakacağım bu mesleği. 10 senedir bu işi yapıyorum daha yapmayacağım” diye konuştu.

“ONA DOKUNMAYAN YILAN BİN YAŞASIN”

Pazarda alış veriş yapan bir vatandaş “Hep yarım yarım alıyorum” derken, eşinin emekli maaşı ile geçindiklerini anlatan yaşlı kadın ise, “Ateş pahası her şey Allah sonumuzu hayır etsin. Hiç bir şey almadım. Çantam boş. Emekli bir tane adama bakıyoruz. Zengini zengin etti, fakiri daha fakir. Orta halliyi de fakir etti. Biz orta halliydik. Eskiden vermiştim ona bir kere oy, haram zehir zıkkım olsun. Vermem daha” dedi.

Sadece sebze aldığını söyleyen başka bir kadın da çantasını göstererek, “Domates, biber, maydanoz aldım. Hemen hemen 300 lira harcadım. Yiyecek hiç bir şey yok içinde” dedi.

Emekli eşiyle pazara gelen bir başka kadın da, “Pazarda 50 liradan aşağıya bir şey yok. Felaket durumda. Ona değmediği için O da değmiyor hiç bir şeye. O, çünkü çok lüks yaşıyor. Her şeyi önünde. Ona değmeyen yılan bin yaşasın yapıyor herhalde. Bizimle de ilgilenmiyor. Eşim emekli onunla geçiniyoruz. Ben ev hanımıyım. Sürünmemeye çalışıyoruz” ifadelerini kullanırken eşi de geçinmeye çalıştıklarını söyledi.

“İKTİDARIN HAYAT PAHALILIĞINDAN HABERİ YOK”

İktidarın hayat pahalılığından haber olmadığını ileri süren vatandaş ise, “Hayat pahalılığından iktidarın haberi yok. Haberi olsa az fakiri fukarayı düşünür. Millet bahçesinden toplamış olduğu ürünleri getirip burada satıyor. Devletimiz bu ekonomiyi biraz olsun düzeltmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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