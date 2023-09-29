Pınar Selek’in yargılandığı dava ertelendi
İstanbul’da bulunan Mısır Çarşısı'nda 1998'de 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin haklarındaki beraat kararları Yargıtay tarafından bozulan sosyolog Pınar Selek ile Abdulmecit Öztürk'ün yargılandığı dava, 28 Haziran 2024’e ertelendi.
Yargıtay’ın bozma kararının ardından İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ikinci duruşmaya, yurt dışında yaşayan Pınar Selek ve yakalamalı sanık Abdülmecit Öztürk katılmadı.
Mahkeme başkanı Oktay Açar, sanık Selek için istenen cezanın 5 yılın üzerinde olması nedeniyle yasa gereği, Fransa'da yaşayan Pınar Selek’in ifadesinin uluslararası adli yardımlaşma yoluyla alınamayacağını belirtti.
Başkan Açar, Pınar Selek’in ifadesinin alınabilmesi için Adalet Bakanlığı ile Fransa Adalet Bakanlığı arasında yazışmaların sürdüğünü söyledi.
Selek’in babası ve avukatı Alp Selek dava dosyasının sahte iddialarla dolu olduğunu öne sürerek mevcut yasaya göre Selek’in ifadesinin alınmasının beklenmesi gerektiğini söyledi.
Mahkeme heyeti, sanık Pınar Selek hakkındaki kırmızı bültene ilişkin Fransız adli makamlarına yazılan talepnamenin sonucunun beklenmesine ve tutuklama kararının devamına hükmetti.
Heyet, sanık Selek’in üzerine atılı suça istenen cezanın müebbet hapis olduğunu ve savunmasının mahkeme huzurunda alınması gerektiğine karar vererek savunmasının uluslararası adli yardımlaşma yoluyla alınmasına ilişkin talebi de reddetti.
Sanık Abdulmecit Öztürk hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının beklenmesine hükmeden heyet, duruşmayı 28 Haziran 2024’e erteledi. (AA-DHA)