Prof. Dr. Naci Görür iki depremi yorumladı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından, bugün Kahramanmaraş ve Muğla'da meydana gelen depremleri değerlendirdi.

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Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Saat 16.54'te Göksun ilçesinde meydana gelen depremin 4.1 büyüklüğünde gerçekleştiği aktarıldı.

Yerin 5.17 kilometre derinliğindeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 3.9 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktardı.

MUĞLA’DAKİ DEPREM ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde saat 18.45’te AFAD’a göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

NACİ GÖRÜR, DEPREMLERİ YORUMLADI

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından bugün meydana gelen iki depremi değerlendirdi. Görür, açıklamasında “Acıelma- Göksun/K.Maraş'ta 4,0 büyüklükte deprem. Daha önce işaret ettiğimiz Savrun Fayının Göksun civarında, dünkü depremin yakınında oldu. İkinci deprem Marmaris Orhaniye'de ve 4,3. Deprem 70 km derinlikte ve tahmin ediyorum o yörede Gökova Körfezinin içinde ve K ve G yaygın normal fay zonlarında” ifadelerini kullandı.

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