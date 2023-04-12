Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan ne zaman bitiyor?

Ramazan ayı son günleri yaşanırken, bayram heyecanı başladı. Ramazan bayramı için vatandaşların bir bölümü akraba ziyareti yaparken, bir bölümü ise günleri tatil olarak değerlendirecek. Şevval ayının hilali, Ramazan'ın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl Ramazan ayı 20 Nisan Perşembe günü sona erecek. Ramazan bayramı 21 Nisan Cuma günü başlayacak, 23 Nisan Pazar ise bayramın son günü olarak kutlanacak.

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Müslümanlar için ibadetlerle geçen Ramazan ayı sonrasında bayram heyecanı başlayacak. Bayram boyunca aileler ve arkadaşlar bir araya gelecek, ziyaretlerde bulunulacak, sevinç ve mutluluk paylaşılacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

2023 Ramazan ayı, 23 Mart tarihinde başladı. Ramazan ayı 20 Nisan tarihinde de sona erecek.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

21 Nisan Cuma günü başlıyor.

23 Nisan Pazar günü bitiyor.

RAMAZAN AYI 29 GÜN, 30 GÜN MÜ SÜRECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, kameri takvime göre ayın dünya etrafında döndüğü sürenin 29 gün ve bir kaç saat olduğunu söyledi.

Ramazanın bazen 29, bazen de 30 gün sürmesinin ayın dünya etrafında dönme süresiyle ilgili olduğuna işaret eden Bozkurt, “Bu ramazan da 29 gün sürecek. Greenwich saatiyle hilalin 23 Mart sabahında görüleceği öngörülüyor.” bilgisini verdi.

Bu yıl ramazan temasını “Ramazan ve Dayanışma” olarak belirlediklerini bildiren Bozkurt, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan ramazanın gereği gibi idrak edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Müslümanların ramazanda dini hassasiyetlere en çok bağlı olduğu zaman dilimi olduğunu vurgulayan Bozkurt, “Ramazanda oruç ve teravih namazlarının yanında geleceğe umutla bakmayı sağlayan fırsatlar da vardır. Bunlar arasında Rabb’imizin bize verdiği nimetlerin kıymetini bilmek. Gündüzü oruçlu geçirmek bize nimetlerin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatır. Bu durum, imkanlara sahip olmayan insanları halini hatırlamaya da vesile olur.” diye konuştu.