Abone Ol

Rehabilitasyon merkezi müdürü uyuşturucuyla yakalandı

Şırnak'ta bir rehabilitasyon merkezi müdürünün aracında 200 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Rehabilitasyon merkezi müdürü uyuşturucuyla yakalandı

Şırnak’ta Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), uyuşturucu sattığı gerekçesiyle bir şüpheliyi takibe aldı.

Yaklaşık bir aylık takip sonucu şüpheli H.A’nın Beytüşşebap ilçesinden Uludere ilçesine uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine operasyon başlatıldı.

Jandarma timleri, şüphelinin kullandığı aracı durdurdu. Narkotik köpeklerinin de katıldığı aramada araçta 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve Beytüşşebap ilçesinde özel bir rehabilitasyon merkezinin müdürü olduğu belirlenen şüpheli H.A, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamca tutuklandı. (AA)

Kapıkule'de 240 kilo uyuşturucu ele geçirildiİlginizi ÇekebilirKapıkule'de 240 kilo uyuşturucu ele geçirildiUyuşturucudan yargılanan İranlı sanıklar mahkemede birbirini suçladıİlginizi ÇekebilirUyuşturucudan yargılanan İranlı sanıklar mahkemede birbirini suçladı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
operasyon Şırnak Uludere uyuşturucu
X Reklam