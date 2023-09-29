Rize’de evinin ve iş yerinin önünde kazı yapılmasına karşı üç gün direndi

Rize Güneysu’da, fabrika sahibi Vahdet Erdoğan, belediye ekiplerinin evinin ve iş yerinin önünü yol çalışması için kazmak istemesine tepki gösterdi. Vahdet Erdoğan, eski ve mevcut belediye başkanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle karakola götürüldü, Erdoğan’ın ifadesi alındı. Çalışmaları üç gün boyunca engelleyen Vahdet Erdoğan, bir ağacın kesilmesine engel olmak isterken polis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı, yol çalışmaları tamamlandı. Vahdet Erdoğan hakkındaki soruşturma sürüyor.

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Rize Güneysu Belediyesi ekipleri, Vahdet Erdoğan'ın evinin ve iş yerinin önünü altyapı çalışması gerekçesiyle kazdı. Vahdet Erdoğan, kazı çalışmasına tepki gösterdi. Vahdet Erdoğan, “Kanunen hakkımı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum ki. Herkese aynı muamele yapılmıyor. Herkes hakkını savunuyor. 110 metrekare kullanmışım, 214 metrekare kullanma hakkım var. Terkini yapsın belediye. Gelsin belediye başkanı buraya. Tapuyu değiştirmişler, nasıl tapu değiştirirler? Tapuda ihtiyati tedbir var. Hepsi bir kararda” dedi.

“DEVLETİN POLİSİNİ BANA DEĞİL ESRARCILARA KULLAN”

Vahdet Erdoğan, “Benimle uğraşıyorlar, üzerime polisi salıyorlar, mahkeme kararı olmadan evimin önünü polis gücüyle kazımaya çalışıyorlar. Ben hakkımı hukukumu savunuyorum. Emri veren vali, kaymakam, belediye başkanı kimse gelsin, evin önü tapulu malımdır kimse izinsiz burayı kıramaz” sözleriyle belediyenin alt yapı çalışmalarına tepki gösterdi.

Vahdet Erdoğan kendisini uyaran polis şefine ise, “Müdürüm bak bana sizin gibi polisleri bana bin sefer gönderdiler, çevik kuvvet gönderdiler ya devletin polisini niye kullanıyorlar? Devletin polisini buraya gelen, sen bana dedin, biri esrar bilmem ne onlara kullan devletin polisini bana ne kullanıyorsun? Müdürüm bak ben 1 aydır yalvarıyorum bu duvarı yıkın, yolu arkaya yatırın. Ben vereceğim netice olarak mahkeme zaten yürüyor. Niye bu duvar yıkılmıyor? Kasıtlı olarak mı yıkmıyorlar bu duvarı? Bak bu kadar yol emniyeti aykırı. Yemişler projeyi. Karayolları neye yıkıyor bulaşıyor. Yapamazsınız, yapamazsınız. Bak uşaklar, kimse demesin bana ki küfrediyor” ifadelerini kullandı.

“VERMİYORUM YERİMİ KANUNEN HAKKIMI İSTİYORUM”

Polis ekiplerine tepki gösteren Vahdet Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

* “Kanunen hakkımı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum ki. Herkese aynı muamele yapılmıyor. Herkes hakkını savunuyor. 110 metrekare kullanmışım, 214 metrekare kullanma hakkım var. Telkini yapsın belediye. Gelsin belediye başkanı buraya. Tapuyu değiştirmişler, nasıl tapu değiştirirler? Tapuda ihtiyati tedbir var. Hepsi bir kararda. 2011 karar gösteriyor bana. Ondan sonra dünya geçti. 2019-2023… Dalga mı geçiyor bunlar ya, böyle devletin polisini kimsenin bana kullanma lüksü yok. Böyle bir şey yok. Polislere sonuna kadar saygılıyım. Bunlar dostlarımız, arkadaşlarımız. Beni de koruyorlar. Bu nedir ya? Gelsin buraya emir veren vali gelsin.

* Kaymakam buradadır. Çağırın gelsin. Mahkeme kararına aykırı bir şey yapma hakkına sahip değilim. Mahkeme kararına herkes saygı duymak zorundadır. İsteyin kararları hepinize vereyim. Evet avukat bey, sana getireceğim kararları, en son karar burada ve şu anda Yargıtay’da itirazımız var. İtiraz hakkın da burada. Sen biraz daha oku da ondan sonra gel. Benim görünen yere sahibim, sahip çıkacağım. Vermiyorum. Bu polislerin görevi, sizi de beni de korumaktır. Yapamazlar. Yetmez gücünüz. Çalışamazsınız, ben çalıştırmam. Ben çalıştırmam. O zaman işlem yapsın polis, savcılığa versin. Ben çalıştırmayacağım, hukuken çalıştırmayacağım. Belediye başkanı, kaymakam gelecek buraya. Ya yeter. Beni niye bu kadar daraltıyorsunuz? Gerek yok ki.”

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Yaklaşık 2 saat boyunca süren tartışma esnasında Vahdettin Erdoğan'ın çocuklarının tepkileri de kameralara yansıdı. Yapılan uzun süreli görüşmelerin ardından karayolları görevlileri evin kapısındaki duvara dokunmamak koşuluyla çalışmalarına, uzun süren tartışmanın ardından devam etti.

Vahdet Erdoğan ise polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. “Vahdet Erdoğan'ın, sahip olduğu iş yeri önünde Karayolları'nın yapmış olduğu alt yapı ve yol asfaltlama çalışmasında, Vahdet Erdoğan, kendi arsasının kanunsuz olarak kazılarak yol çalışması yapıldığını beyan ettiği”, “Yol çalışmasını yaptıran proje sahiplerine, güncel ve eski belediye başkanlarına karşı ağır hakaretlerde bulunduğu” iddia edildi. Erdoğan'ın ifadesi alındı.

Vahdet Erdoğan, iş makinelerinin çalışmasına yönelik itirazını üç gün daha sürdürdü. Kendisine ait aracı iş yerinin önüne çekti, çalışmaları bu şekilde engelledi. Vahdet Erdoğan, ekipler tarafından kesilmek istenen bir ağaca çıkarak da çalışmaları engellemek istedi. Vahdet Erdoğan ve oğulları, polis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Ekipler, ağacı kesti işyerinin önüne betonu dökerek, çalışmalarını tamamladı. Vahdet Erdoğan hakkındaki soruşturma sürüyor. (ANKA)