Sahte engelli raporu operasyonunda 15 gözaltı

Aydın ve Afyonkarahisar’da sahte engelli raporu hazırlayan, bu raporlarla engelli ve yaşlılık aylığı alan 11 kişi gözaltına alındı.

Latif SANSÜR

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Aydın'da sahte engelli raporu düzenlendiği ihbarını alan polis ekipleri, şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı. Şüphelilerin, herhangi bir rahatsızlığı olmayan kişilerin yerine hastane heyetlerine başkalarını sokarak engelli raporu alınmasını sağladığı, bu raporları alanların da ilgili kurumlara başvurarak engelli haklarından yararlandığı, haksız çıkar sağladığı yolunda delillere ulaşan polis ekipleri harekete geçti.

DÖRT ŞÜPHELİ SERBEST

Dün Aydın ve Afyonkarahisar'da yapılan eş zamanlı operasyonla 15 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan E.U., B.M., H.Y., A.T., D.C., N.U., A.S., A.A, S.Y, A.Y., E.Ö., G.B., M.C., H.Ç. ve M.A. ise adli makamlara sevk edildi.