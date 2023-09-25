Sahte nakliyeciler fabrikaları dolandırmış

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, sahte nakliye belgeleri kullanarak fabrikalardan aldıkları 3 traktör ve 28 ton sac malzemeyi teslim etmeyip satmak için depoda saklayan şüpheliler, polisin 200 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu yakalandı.

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Çerkezköy’de bulunan bir traktör fabrikasının yöneticisi, İstanbul’a nakledilmek üzere gönderdikleri 3 traktörün belirtilen adrese teslim edilmediğini fark ederek polise başvurdu. Aynı yöntemle bir beyaz eşya fabrikasından da 28 ton sac malzemenin aynı şekilde teslim edilmediği belirlendi. Polis, bu hırsızlık olaylarını aydınlatmak için özel bir ekip kurarak çalışmalara başladı.

Yaklaşık 2 ay süren ve 200 saatlik güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesinin sonucunda şüphelilerin Kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin Tekin T., Hüseyin Y., Ercan Ö. ve Erol T. olduğu belirlendi. Ayrıca kullanılan TIR’ların sahte plakalı olduğu tespit edildi. Polis, Çorlu ilçesinde operasyon düzenleyerek 4 şüpheliyi yakaladı ve depoda sakladıkları 3 traktör ile 28 ton sac malzemeyi buldu. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda sahte nakliye belgeleri de ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından tutuklandı. (DHA)

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