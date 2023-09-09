Samsun’da sahte içki iki can aldı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, sahte içki içen iki kişi hayatını kaybetti.
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde yaşayan Hüseyin T. (52) ve Ayhan E. (55), alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir gün arayla 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İlk müdahaleleri burada yapılan Hüseyin T., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Ayhan E. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
1 KİŞİ DÜN, 1 KİŞİ BUGÜN HAYATINI KAYBETTİ
Hüseyin T., dün akşam tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ayhan E. ise bugün hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hüseyin T.’nin cenazesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından Vezirköprü ilçesi Yeni Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Ayhan E.’nin cenazesi ise OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilecek. (AA)