Savcılık, IŞİD üyesini serbest bıraktı
Ordu'da Irak uyruklu IŞİD üyesi F.A.J.A, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Ordu Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, IŞİD üyesi F.A.J.A’nın Ordu’da olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Kumru ilçesine bağlı Yeniakçaalan Mahallesi’nde saklandığı evde yakalanan ve hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ifadesi alınmak üzere yakalama kararı bulunan F.A.J.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kumru Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıktaki ifadesinin ardından F.A.J.A, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (AA)