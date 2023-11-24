Sayıştay’dan AKP’li belediyeye uyarı: 108 milyon liralık ihalede rekabet engellendi

Eyüpsultan Belediyesi’nin 108 milyon liralık ihalesi Sayıştay denetimine takıldı. Sayıştay raporunda, aralarında doğal bağlantı bulunmadığı halde mal alımı ve yapım işinin bir arada ihale edildiği, bu durumun rekabeti engellediği tespit edildi.

Özlem GÜVEMLİ

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Eyüpsultan Belediyesi'nin 2022 Sayıştay raporunda ihale uyarısı yer aldı. Raporda, “Eyüpsultan İlçesi Kamu Binaları Spor Tesisleri ve Spor Sahaları Tamir Bakım Onarım ve Çevre Düzenlemesi Yapılması Yapım İşi” ihalesi ile aralarında doğal bir bağlantı bulunmadığı halde mal alımı ile yapım işinin bir arada gerçekleştirildiği tespit edildi. İhalenin maliyet cetvelinde 451 kalem iş bulunduğu, bunların 264 adedini ihale konusundan bağımsız olan mal alımlarının oluşturduğu kaydedildi.

İhalenin 108 milyon 289 bin 843 TL olan yaklaşık maliyetin 62 milyon 834 bin 391 TL'sinin yapım işi, 45 milyon 455 bin 451 TL'sinin ise mal alımı olduğu anlaşıldı. Her ihalenin kendi uygulama yönetmelikleri bulunduğuna ve yaklaşık maliyet hesabının da farklı usullerle yapıldığına dikkat çekildi.

REKABET ENGELLENDİ

Raporda bu şekilde ihalede rekabetin büyük ölçüde engellendiğine dikkat çekilerek şu uyarılar yapıldı:

– Kamu ihaleleri açısından rekabet ilkesi, idarenin sağlanacak hizmeti en uygun bedele bulabilmesini, diğer bir ifadeyle, en kaliteli mal ve hizmeti en uygun bedelle alabilmesini amaçlamaktadır. İhalelere mümkün olduğu kadar çok isteklinin katılması rekabetin asıl amaçlarındandır. Nitekim kamu ihalelerinde en avantajlı teklifin alınması ihaleye katılımın artırılmasıyla mümkün olabilmektedir. Bu itibarla idare tarafından niteliği gereği farklı ihalelerin konusuna giren mal alımı ve yapım işleri, yapım işi olarak bir arada ihale edilmemeli ve gerçekleştirilecek olan ihalelerde temel ihale ilkeleri olan saydamlık, rekabet, eşit muamele ve kaynakların verimli kullanılmasını hususlarına azami derece özen gösterilmelidir.

BELEDİYEYE TAHSİS EDİLEN ARAZİ SPOR KULÜBÜNE VERİLDİ

Mülkiyeti Hazine'ye ait olan ve belediyeye tahsis edilen Kemerburgaz Mahallesi'ndeki 13 bin 860 metrekarelik arazinin Eyüpspor Kulübü tarafından kullanılması da eleştiri konusu oldu. Raporda yer alan bilgilere göre arazi üzerinde Eyüpspor Kulübü'nün kullanacağı tesis binası tamamlandıktan sonra sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere hizmet süresince kesin tahsisi 14 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Taşınmazın hali hazırda Eyüpspor Kulübü A takımına kullandırıldığı anlaşıldı.

“KULÜP İŞGALCİ KONUMUNDA”

Raporda şu ifadeler yer aldı:

– Taşınmazın spor kulübü tarafından kullanılıyor olması, tahsisin ‘sportif faaliyetlerde kullanılma' şartını sağlasa da tahsise ilişkin diğer koşulların yerine getirildiği söylenemez. Zira taşınmazın idareye süreli tahsisinin ön koşulu, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari amaçla kullandırılmaması, kamunun bedelsiz olarak faydalandırılmasına açık tutulması şartlarına da bağlanmıştır. Taşınmazın spor kulübü tarafından kullanılması bu taşınmazın kamuya açık olmayışı, tahsis şartlarının sağlanmadığını ortaya koymaktadır. Taşınmazın fiili kullanımı dolayısıyla, spor kulübünün işgalci konumunda olduğu, idarenin de tahsisli taşınmazlardaki işgale yönelik yönetmelik hükümleri gereğince gerekli tedbirleri alması gerekmektedir.

Ayrıca spor kulübünün dernek olarak örgütlenmesi ve belediyelerin derneklere yardım yapamayacağı göz önüne alındığında, taşınmazın belediye tarafından spor kulübünün kullanımına bırakılması da hukuka uygun bulunmadı.

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