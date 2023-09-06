Sel mağdurları, yaşananları anlattı: ‘Dere patladı, koşarak kaçtım’

İstanbul'da dün akşam saatlerinde kuvvetli yağışın ardından ortaya çıkan sel ve su baskınlarından etkilenen ilçelerden biri olan Küçükçekmece'de hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Sel ve su baskınlarının yaşandığı bölgelerde bir yandan hasar tespit çalışmaları devam ederken, bir yandan da ev ve iş yeri sahipleri komşularının yardımıyla temizlik yapmaya çalışıyor.

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İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Selden en çok etkilenen ilçelerin başında gelen Küçükçekmece’de hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Hasar gören ev ve iş yerlerinde temizlik yapılıyor.

“HER ŞEY İKİ SANİYE İÇERİSİNDE OLDU”

Selden en çok etkilenen Mehmet Akif Mahallesi’ndeki vatandaşlar belediye ekiplerinin ve komşularının yardımıyla toparlanmaya çalışıyor. Atatürk caddesindeki evlerinde kızıyla birlikte yaşayan Yeter Yıldız, o anları şöyle anlattı:

* “Dün gece oturuyorduk. 10-20 dakikalığına yürüyüşe çıkmıştık. Yanda ki arkadaşımın kızı aradı. ‘Yeter abla evi su basıyor, neredesiniz?’ dedi. ‘Yağmur’a tutulduk, geliyoruz’ dedim. Koşarak geldik, benim evimin önünde bir şey yoktu. Onların su doluydu. ‘Onlara yardım edelim’ dedik. Benim kızım, yengem ve ablam evin içindeydi.

* Yardım ederken bir baktım, karşı taraftan su o kadar hızlı geliyordu ki insanları, arabaları uçuruyor. Ben çığlık atıp, yengemi ve ablamı çıkartmaya çalışırken iki dakikada hepimiz evin içine dolduk. Benim tek derdim çocuğumu kurtarmaktı. Onları kurtardım. Yukarı çıkana kadar boyumuza kadar su doldu. Her şey iki saniye içerisinde oldu.

* Kendimizi nasıl dışarıya attığımızı bilmiyorum. Eşyalarımın hepsini yeni almıştım. Kızımın sözü vardı. Yeni almıştım, yeni boya yaptırmıştım, yeni temizlik yapmıştım. Hepsi mahvoldu, hiç bir şey kullanılmıyor. Ne beyaz eşyalarım, ne dolaplarım. Tek şükür ettiğim, kızımla bana bir şey olmadı.”

“DERE PATLADI, KOŞARAK KAÇTIM”

Mehmet Akif Mahallesi’nde bulunan bir ayakkabı üretim atölyesinin deposunun sahibi Muhammed Tamim, “Burası bizim iş yerimizin deposu. Gece buraya gelmiştim. Aşağıya inecektim, burada boru patlamıştı. Girmedim, bekledim. O anda dere patladı. Koşarak kaçtım. Merdivende bekledim ve sonra eve döndüm. Sabah geldik. Belediye geldi, İçişleri Bakanı geldi. Ben durumu anlattım. ‘Depo olarak kullanıyoruz’ dedim. ‘Biz zararı karşılayacağız’ dediler. Birkaç makine kırıldı. O da çöpe gidecek herhalde, bazı küçük eşyalar da kayboldu. Hâlâ suyu çekiyoruz, sabahtan beri. Maddi hasar çok var. 3-4 makine var. Şu piyasada 20-40 bin lira arasında” dedi. (DHA)

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