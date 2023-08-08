Şimdi de UYAP linki ile vatandaşı dolandırıyorlar

Halka sahte UYAP linki gönderen dolandırıcılar, yargılama sonucu bir gerekçeli karar hazırlandığını belirterek, para cezası, harç ve avukatlık masrafları gibi çeşitli ücretleri evrakın altında yer alan İBAN numarasına göndermelerini istiyor.

Sevgim Begüm YAVUZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dolandırıcılar durmak bilmiyor… Şüpheliler bu kez de sahte Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) linki ile vatandaşları kandırmaya çalışıyor. Halka sahte UYAP linki gönderen dolandırıcılar, yargılama sonucu bir gerekçeli karar hazırlandığını belirterek, hükümle verilen para cezası, harç ve avukatlık masrafları gibi çeşitli ücretleri evrakın altında yer alan İBAN numarasına göndermelerini istiyor.

SMS İLE YOLLAMIŞLAR

Dolandırıcılar tarafından gönderilen ‘SC OZYALCIN' başlıklı mesajda, “Ceza dosyanızın son günüdür. Mağdur olmamak için kontrol ediniz. Uyapkontrol.org” ifadeleri yer alıyor.

Telefonuna 31 Temmuz'da bir SMS geldiğini söyleyen U.K., “Telefonuma UYAP uzantılı ile bir sms gelmiş. Linke tıkladığımda evrakı PDF olarak indirdim. Ancak evrakta T.C. numaram yazmıyor. UYAP'a girip sahte evraktaki dosya numarasını yazdığımda hiçbir şey çıkmıyor. E- Devlet'te de hiçbir şekilde görünmüyor” diye konuştu.