Sıva ustası cinayetinde kardeşi, dayısı ve kuzeni tutuklandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde uzun namlulu silahla saldırıda hayatını kaybeden Kahraman Erdem (40) cinayetiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan kardeşi R.E, dayısı Ş.E ve kuzeni R.E, tutuklandı.

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Olay, 31 Ağustos’ta Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Ömürlü Mahallesinde meydana geldi. İnşaatta sıva ustası olarak çalışan Kahraman Erdemin bulunduğu eve, uzun namlulu silahla ateş açıldı.

Vücuduna kurşunlar isabet eden Erdem, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erdem, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Erdemin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından kırsal Ömürlü Mahallesi Mezarlığı’nda defnedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, jandarma ekipleri tarafından Kahraman Erdem’in kardeşi R.E., dayısı Ş.E. ve kuzeni R.E. gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)