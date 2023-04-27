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Sivas’ta korkutan deprem (Son depremler)

Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 18.33'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 18:40 - 27 Nisan 2023 Güncellenme:
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Sivas’ta korkutan deprem (Son depremler)

Sivas’ta deprem oldu. AFAD’ın verilerine göre, Gürün ilçesindeki deprem saat 18.33’te meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğünün 4.3 olduğu açıklandı.

Kandilli Rasathanesi de depremin 4.2 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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