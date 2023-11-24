Siyasileri aratmayan sınıf başkanlığı seçimi

Denizli’de, rakiplerinin çiğ köfte ve pide dağıtacağı sözü verdiği sınıf başkanlığı seçimlerinde, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'ı okula getirme vaadinde bulunan Ömer Hamza Yılmaz, seçimi kazandı, sözünü tuttu. Okula gelen Başkan Şevkan'dan spor sahası ve malzeme desteği istedi, okullarının daha da güzelleştirilmesi talebinde bulundu.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Osman Manisalı İlkokulu 4/B şubesinde, sınıf başkanlığı seçimleri siyasetçilerin seçim yarışlarını aratmadı.

Üç adayın öne çıktığı seçimlerde adaylardan biri arkadaşlarına çiğ köfte diğeri ise pide dağıtma sözü verdi. Seçimi ise “Belediye başkanını okula getireceğim” vaadinde bulunan 10 yaşındaki Ömer Hamza Yılmaz kazandı.

OKULA GETİRMEYİ BAŞARDI

Yılmaz'ın davet ettiği Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, ilçe kaymakamı Mustafa Gürbüz ile birlikte 4/B şubesini ziyaret etti. Sınıf başkanı Ömer Hamza Yılmaz belediye başkanından okullarının güzelleştirilmesini, spor sahalarının eksiklerinin giderilmesini ve spor malzemesi konusunda destek olmasını istedi.

Öğrencilerin isteklerini geri çevirmeyen Şevkan, “Ömer Hamza, sınıf başkanlığı seçiminde ‘Ben belediye başkanımızı sınıfımıza ve okulumuza getireceğim' diye söz vermiş. Bu kardeşimiz bizi önce makamda ziyaret ederek davet etmişti. Biz de o yavrumuzun sözünü yerine getirmek adına okulumuzu ziyaret ederek öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle ve okul idaremizle hasbihal ettik” diye konuştu.