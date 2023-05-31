AKP’li belediye ile İBB’yi karşı karşıya getirmişti: 61.3 milyona millet bahçesi yapılacak

Arnavutköy Belediyesi, “Karaburun Millet Bahçesi” projesi için 61.3 milyon liralık ihale düzenledi. İhale; doğal afet, salgın hastalık gibi aciliyet gerektiren durumlarda başvurulan davet yöntemi ile gerçekleştirildi. AKP’li belediye geçtiğimiz günlerde İBB’nin Karaburun Plajı’ndaki duş, giyinme kabinlerini millet bahçesi yapılacağı gerekçesiyle zorla kaldırmıştı.

Özlem GÜVEMLİ

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Arnavutköy Belediyesi, 18 Mayıs 2023 tarihinde “Karaburun Millet Bahçesi” yapımı için ihaleye çıktı. İhale sadece davetli firmaların katılabildiği ve doğal afet, salgın hastalıklar gibi ani durumlarda yapı, can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından acilen yapılması gereken işler için başvurulan “Pazarlık (21-B)” yöntemi ile yapıldı.

3 geçerli teklif sunuldu. İhaleyi 61 milyon 388 bin liralık teklifin sahibi Akasya Taahhüt Peyzaj İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi kazandı.

Millet bahçesinin 210 günde tamamlanarak 2023 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Millet bahçesi projesi kapsamında 271 kalem çevre ve alt yapı çalışması ile çelik yapı, kafeterya, zabıta, WC, cankurtaran yapısı inşa edilecek.

İKİ BELEDİYE ARASINDA KRİZE NEDEN OLDU

Millet Bahçesi'nin yapılacağı alan Karaburun Plajı'nı da kapsıyor. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, İBB'nin Karaburun Plajı'ndaki duş, giyinme kabinlerinin hukuksuz şekilde kaldırıldığını duyurmuş, konuyla ilgili mahkemeye başvurduklarını belirtmişti. Arnavutköy Belediyesi de plajın olduğu kısmı da içine alan 53 bin metrekarelik alanın millet bahçesi yapılmak üzere hazineden kendilerine tahsis edildiğini açıklamıştı.

KANAL İSTANBUL'UN YANI BAŞINDA

Karaburun Millet Bahçesi, Kanal İstanbul'un Karadeniz'den çıkış noktasında yer alıyor. Sahildeki 86 bin 751 metrekarelik plaj kullanımı devam ederken 53 bin metrekarelik alan da Karaburun Millet Bahçesi olarak düzenlenecek. Millet bahçesinde büfe, çay bahçesi, kıraathane, cami, mescit, tuvalet, idari binalar inşa edilecek.